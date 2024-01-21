هيئة نيجيرية تحقق في تسرب نفطي من خط أنابيب لشركة شل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة لرصد تسرب النفط في نيجيريا وجماعة مدافعة عن البيئة، إن خط أنابيب مملوكا لشركة تابعة لشركة "شل" العالمية في نيجيريا تسرب منه نفط خام في دلتا النيجر.
ويغذي خط أنابيب أوبولو أوجالي في ولاية ريفرز جنوب نيجيريا خط "ترانس نيجر" الذي يضخ 180 ألف برميل يوميا، وهو أحد خطين لتصدير خام بوني الخفيف.
وكان خط الأنابيب قد استأنف العمليات هذا الشهر بعد إغلاقه للصيانة.
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