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هيئة نيجيرية تحقق في تسرب نفطي من خط أنابيب لشركة شل

1/21/2024 5:08:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة لرصد تسرب النفط في نيجيريا وجماعة مدافعة عن البيئة، إن خط أنابيب مملوكا لشركة تابعة لشركة "شل" العالمية في نيجيريا تسرب منه نفط خام في دلتا النيجر.
ويغذي خط أنابيب أوبولو أوجالي في ولاية ريفرز جنوب نيجيريا خط "ترانس نيجر" الذي يضخ 180 ألف برميل يوميا، وهو أحد خطين لتصدير خام بوني الخفيف.
وكان خط الأنابيب قد استأنف العمليات هذا الشهر بعد إغلاقه للصيانة.




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