سرايا القدس: استهدفنا مركز قيادة لجيش الاحتلال وسيطرنا على طائرة استطلاع

سرايا القدس: استهدفنا مركز قيادة لجيش الاحتلال وسيطرنا على طائرة استطلاع
التاريخ
1/21/2024 5:08:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف مركز قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف هاون في محيط مسجد الشهداء جنوب خانيونس.
وأوضحت القسام أنها سيطرت على طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "إيفو ماكس 4 تي" خلال تنفيذها مهام استخبارية وسط قطاع غزة.
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