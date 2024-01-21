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سرايا القدس: استهدفنا مركز قيادة لجيش الاحتلال وسيطرنا على طائرة استطلاع

1/21/2024 5:08:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف مركز قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف هاون في محيط مسجد الشهداء جنوب خانيونس.


وأوضحت القسام أنها سيطرت على طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "إيفو ماكس 4 تي" خلال تنفيذها مهام استخبارية وسط قطاع غزة.

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