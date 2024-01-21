انهيار الفنان قصي خولي خلال مراسم تشييع جثمان والده - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شيعت يوم الخميس جنازة الكاتب الصحفي السوري عميد عفيف خولي، والد الفنان السوري قصي خولي، الذي توفي يوم الأربعاء.



النجم السوري قصي خولي، أعلن يوم الأربعاء عن وفاة والده، وكتب ،:" ترجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا.، ترجل أبي".



وكشف قصي، عن إقامة العزاء بداية من يوم الخميس، وحتى يوم السبت، في صالة فندق القيصر.

























اليوم السابع

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