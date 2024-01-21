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القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق من شمالي قطاع غزة

1/21/2024 5:08:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعترضت "القبة الحديدية" صاروخا أطلق من شمالي قطاع غزة وفقاً لما افاد مراسل الجزيرة .

وأوضح المراسل أن اعتراض الصاروخ كان في منطقة كيسوفيم بغلاف غزة.

هذا وتستمر حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام وسرايا القدس بالاشتباك مع جنود الاحتلال في قطاع غزة وقصف اهدافا اسرائيلية لليوم الـ 107 على التوالي منذ 7 اكتوبر .

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