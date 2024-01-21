القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق من شمالي قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعترضت "القبة الحديدية" صاروخا أطلق من شمالي قطاع غزة وفقاً لما افاد مراسل الجزيرة .
وأوضح المراسل أن اعتراض الصاروخ كان في منطقة كيسوفيم بغلاف غزة.
هذا وتستمر حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام وسرايا القدس بالاشتباك مع جنود الاحتلال في قطاع غزة وقصف اهدافا اسرائيلية لليوم الـ 107 على التوالي منذ 7 اكتوبر .
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