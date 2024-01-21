بيان من الضمان حول رواتب تقاعد الشيخوخة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص 7111 راتب تقاعد شيخوخة خلال العام الماضي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الشيخوخة، إلى 98386 راتباً تقاعدياً.



وأشارت المؤسسة إلى أن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث مع فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً أي ما يعادل (15) سنة على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً أي (7) سنوات، ويقصد بالاشتراك الفعلي الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل.



وبينت المؤسسة أن قانون الضمان أتاح لمن لم يُكمل المدة المطلوبة لغايات استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عند إكمال السن عدة خيارات لاستكمال هذه المدة تتمثل بانتهاء الخدمة وشراء السنوات المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه (84) اشتراكاً فعلياً بالضمان، أو التمديد لما بعد سن الشيخوخة سواء من خلال نفس المنشأة التي يعمل بها أو في حال التحاقه بالعمل لدى منشأة أخرى، أو الاستمرار بالشمول من خلال الاشتراك الاختياري.

