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الدفاع المدني: وفاة شخص بصعقة كهربائية في مأدبا وإصابة 9 بسبب حريقين في إربد وعجلون

1/21/2024 5:08:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ضابط إعلام الدفاع المدني الملازم أول محمد الخطاطبة، إنه تم خلال عطلة نهاية الأسبوع، التعامل مع عدد من الحوادث المُتفرقة، التي نتج عنها وفاة شخص وإصابة 9 آخرين.
وأضاف الخطاطبة، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع وفاة شخص في محافظة مأدبا، جراء صعقة كهربائية أثناء إجراء أعمال صيانة داخل منزله، وعملت كوادر الإسعاف على إخلاء الوفاة لمستشفى النديم الحكومي.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع حريق شبّ داخل شقة بالطابق الأول في عمارة مكونة من 5 طوابق في منطقة رأس منيف بمحافظة عجلون، وعملت فرق الإطفاء على إنقاذ وتأمين 6 أشخاص من داخل العمارة لمنطقة آمنة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم لمستشفى الإيمان الحكومي.
وتعاملت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد مع حريق شبّ في خيمة بمنطقة حكما، ونتج عن الحريق إصابة 3 أشخاص بضيق في التنفس، إثر استنشاقهم للغازات المنبعثة، وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية ونقلهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري.




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