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معارك محتدمة بين جيش الاحتلال والمقاومة شمالي غزة

1/21/2024 5:08:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افادت مصادر فلسطينية ان المعارك احتدمت بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في جباليا شمالي قطاع غزة.

كما ذكرت أن إسرائيل شنت غارات جوية على منطقة القرارة، شمال شرق خانيونس جنوبي القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة اندلعت في جنوب مدينة غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.


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