معارك محتدمة بين جيش الاحتلال والمقاومة شمالي غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
افادت مصادر فلسطينية ان المعارك احتدمت بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في جباليا شمالي قطاع غزة.
كما ذكرت أن إسرائيل شنت غارات جوية على منطقة القرارة، شمال شرق خانيونس جنوبي القطاع.
وقال مراسل الجزيرة إن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة اندلعت في جنوب مدينة غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.
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