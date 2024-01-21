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مسؤول: مقتل 8 أشخاص في هجوم أوكراني على دونيتسك

1/21/2024 5:08:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أليكسي كولمزين رئيس بلدية مدينة دونيتسك المعين من قبل روسيا، اليوم (الأحد)، إن 8 أشخاص قتلوا في المدينة الواقعة شرق أوكرانيا بسبب قصف أوكراني.


وأضاف، وفقاً لوكالة ((رويترز))، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة مزدحمة تقع فيها متاجر وسوق.


وتعمل القوات الأوكرانية على التصدي للقوات الروسية التي تشن هجمات من عدة اتجاهات بلا هوادة في جبهة برية طويلة رغم قساوة الشتاء.


ويتبادل الجانبان الروسي والأوكراني قصف المدن بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما يشتد القصف المدفعي على المدن القريبة من جبهات القتال.

الشرق الأوسط

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