تربية النواب تُهنئ الطلبة ببدء الفصل الدراسي الثاني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنأ رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، طلبة المدارس بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني وعودتهم لمدارسهم.
وقال المومني، في بيان صحفي اليوم الأحد، "إننا كُلنا فخر بأبنائنا الطلبة، وكذلك الكوادر التعليمية، الذين لم يتوانوا يومًا في إعطاء المعلومة بكل مقدرة وتميز".
وأضاف "أن لكل مجتهد نصيب"، داعيًا الطلبة إلى الاجتهاد في الدراسة، من أجل الوصول إلى مبتغاهم، من خلال التفوق والتميز لتحقيق طموحاتهم في المستقبل.
يُذكر أن قرابة مليون و700 ألف طالب وطالبة توجهوا اليوم الأحد إلى 4073 مدرسة في مختلف مناطق المملكة، من مدارس وزارة التربية والتعليم، والثقافة العسكرية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إيذانًا ببدء الفصل الدراسي الثاني 2023 / 2024.
MENAFN21012024000208011052ID1107747627
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.