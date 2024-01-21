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تربية النواب تُهنئ الطلبة ببدء الفصل الدراسي الثاني

1/21/2024 5:08:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنأ رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، طلبة المدارس بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني وعودتهم لمدارسهم.
وقال المومني، في بيان صحفي اليوم الأحد، "إننا كُلنا فخر بأبنائنا الطلبة، وكذلك الكوادر التعليمية، الذين لم يتوانوا يومًا في إعطاء المعلومة بكل مقدرة وتميز".
وأضاف "أن لكل مجتهد نصيب"، داعيًا الطلبة إلى الاجتهاد في الدراسة، من أجل الوصول إلى مبتغاهم، من خلال التفوق والتميز لتحقيق طموحاتهم في المستقبل.
يُذكر أن قرابة مليون و700 ألف طالب وطالبة توجهوا اليوم الأحد إلى 4073 مدرسة في مختلف مناطق المملكة، من مدارس وزارة التربية والتعليم، والثقافة العسكرية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إيذانًا ببدء الفصل الدراسي الثاني 2023 / 2024.




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