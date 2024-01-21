“بلد بيست” يختتم حفلاته بعروض مبهرة أضاءت الليل والمباني والشجر في وسط جدة التاريخي

جدة – أصداف نيوز:

اختتم مهرجان“بلد بيست” الموسيقي أمس الجمعة حفلاته في حي البلد التاريخي في وسط جدة، والتي حولت المنطقة إلى ساحة عالمية للفن والموسيقى استضافت عروضاً على أربعة مسارح لأكثر من 70 فناناً من ألمع نجوم الموسيقى السعودية والعربية والعالمية، مع عروض فيديو ضوئية مبهرة نقلت وقائع الحفلات على مباني وأشجار الحي التاريخي، بدرجة سطوع هائلة تزيد عن 2 مليون لومن، لتقدم للجمهور تجربة استثنائية لاكتشاف العلاقات الفريدة بين العناصر الإبداعية للمزج بين الأماكن والعروض الفنية.

وفي الأمسية الثانية والختامية للمهرجان، تألق على المسرح الرئيسي“ساحة باب”، الذي يرمز إلى أبواب جدة القديمة، نجوم قدموا توليفة عالمية مع فقرات من مغنية الراب البريطانية اللبنانية“لافتا”، ومنسقة الأغاني السعودية المقيمة في لندن“نوريه”، وفرقة كايروكي المصرية، ومغنية البوب الأمريكية بيب ريكسا، وفرقة الهيب هوب الأمريكي“وو تانج كلان”، ومغني الراب ومنسق الأغاني الفرنسي دي جي سنيك.

وعلى مسرح“عمدة”، الذي يرمز إلى كبير الحي الذي يجمع أهل البلد بحكمته وحسه المجتمعي ومشاركتهم أفراحهم، قدمت الفنانة السعودية الكندية“دي جي فيفا” عدداً من أغانيها التي أظهرت براعتها في اثارة حماس الجمهور، واستعرض ثنائي“دي جي دش داش” براعتهما في المزج بين الموسيقى الغربية والعربية في مجموعات رائعة وراقصة، وأضافت منسقة الأغاني السويدية“لا فلور” لمساتها الابداعية مع نغمات موسيقى الدانس.

وعلى مسرح“روشان” الذي يرمز إلى شبابيك البلد التي طالما تغنت بطرازها الفريد، استمتع الجمهور بإطلالة على عروض متنوعة من منسق الأغاني السعودي الشاب“ثيرتي ثري”، وزينة، ومنسق الأغاني النيجيري المقيم في بريطانيا“عباس”، وفيزار انسمبل، وأبدع أندري بوشكاريف وايلي فرفين، ثنائي“امونج تريز”، بمجموعات من موسيقى الديب والتكنو.

وعلى مسرح“سوق”، الذي يرمز إلى مساحة تخطت مفهوم البيع والشراء لتجمع أهل البلد بشكل يومي وبطاقة متجددة، أثارت منسقة الأغاني السعودية“سولسكين” تفاعل الجمهور مع نغماتها المميزة لموسيقى الهاوس والديسكو، واستعرض منسق الأغاني السعودي“فاروو” مواهبه في عالم الموسيقى الالكترونية باختياراته المميزة من موسيقى الهاوس، وقدم منسق الأغاني الأرجنتيني“جوتي” ختاماً مميزاً للأمسية بمجموعات من موسيقى الدانس والبوب والهيب هوب والراب.

وجاءت حفلات بلد بيست في قلب جدة التاريخية امتداداً لجهود مدل بيست، شركة الترفيه الموسيقي السعودية الرائدة، في اختيار مواقع فريدة لحفلاتها تضفي عليها مزيدا من أجواء الإثارة ومتعة الاكتشاف، حيث تتمازج مسارح المهرجان مع الطراز المعماري الفريد للبلد لتصنع جواً فنياً فريداً.