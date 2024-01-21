“بلد بيست” يختتم حفلاته بعروض مبهرة أضاءت الليل والمباني والشجر في وسط جدة التاريخي

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- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
اختتم مهرجان“بلد بيست” الموسيقي أمس الجمعة حفلاته في حي البلد التاريخي في وسط جدة، والتي حولت المنطقة إلى ساحة عالمية للفن والموسيقى استضافت عروضاً على أربعة مسارح لأكثر من 70 فناناً من ألمع نجوم الموسيقى السعودية والعربية والعالمية، مع عروض فيديو ضوئية مبهرة نقلت وقائع الحفلات على مباني وأشجار الحي التاريخي، بدرجة سطوع هائلة تزيد عن 2 مليون لومن، لتقدم للجمهور تجربة استثنائية لاكتشاف العلاقات الفريدة بين العناصر الإبداعية للمزج بين الأماكن والعروض الفنية.
وفي الأمسية الثانية والختامية للمهرجان، تألق على المسرح الرئيسي“ساحة باب”، الذي يرمز إلى أبواب جدة القديمة، نجوم قدموا توليفة عالمية مع فقرات من مغنية الراب البريطانية اللبنانية“لافتا”، ومنسقة الأغاني السعودية المقيمة في لندن“نوريه”، وفرقة كايروكي المصرية، ومغنية البوب الأمريكية بيب ريكسا، وفرقة الهيب هوب الأمريكي“وو تانج كلان”، ومغني الراب ومنسق الأغاني الفرنسي دي جي سنيك.
وعلى مسرح“عمدة”، الذي يرمز إلى كبير الحي الذي يجمع أهل البلد بحكمته وحسه المجتمعي ومشاركتهم أفراحهم، قدمت الفنانة السعودية الكندية“دي جي فيفا” عدداً من أغانيها التي أظهرت براعتها في اثارة حماس الجمهور، واستعرض ثنائي“دي جي دش داش” براعتهما في المزج بين الموسيقى الغربية والعربية في مجموعات رائعة وراقصة، وأضافت منسقة الأغاني السويدية“لا فلور” لمساتها الابداعية مع نغمات موسيقى الدانس.
وعلى مسرح“روشان” الذي يرمز إلى شبابيك البلد التي طالما تغنت بطرازها الفريد، استمتع الجمهور بإطلالة على عروض متنوعة من منسق الأغاني السعودي الشاب“ثيرتي ثري”، وزينة، ومنسق الأغاني النيجيري المقيم في بريطانيا“عباس”، وفيزار انسمبل، وأبدع أندري بوشكاريف وايلي فرفين، ثنائي“امونج تريز”، بمجموعات من موسيقى الديب والتكنو.
وعلى مسرح“سوق”، الذي يرمز إلى مساحة تخطت مفهوم البيع والشراء لتجمع أهل البلد بشكل يومي وبطاقة متجددة، أثارت منسقة الأغاني السعودية“سولسكين” تفاعل الجمهور مع نغماتها المميزة لموسيقى الهاوس والديسكو، واستعرض منسق الأغاني السعودي“فاروو” مواهبه في عالم الموسيقى الالكترونية باختياراته المميزة من موسيقى الهاوس، وقدم منسق الأغاني الأرجنتيني“جوتي” ختاماً مميزاً للأمسية بمجموعات من موسيقى الدانس والبوب والهيب هوب والراب.
وجاءت حفلات بلد بيست في قلب جدة التاريخية امتداداً لجهود مدل بيست، شركة الترفيه الموسيقي السعودية الرائدة، في اختيار مواقع فريدة لحفلاتها تضفي عليها مزيدا من أجواء الإثارة ومتعة الاكتشاف، حيث تتمازج مسارح المهرجان مع الطراز المعماري الفريد للبلد لتصنع جواً فنياً فريداً.
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