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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

1/21/2024 4:26:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 1 (كونا) --
الحادي والعشرون من يناير
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1915 - أول مكتب بريد يفتتح في الكويت في (بيت ديكسن) مقر المعتمد البريطاني.
1980 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية - مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تنضوي تحتها أنشطة القطاع النفطي الكويتي.
1992 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بتعيين يوسف السميط رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) واستمر في منصبه حتى عام 1998 عندما صدر مرسوم أميري بتعيينه وزيرا للاعلام.
2009 - نادي القادسية يتوج بطلا لمسابقة كأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره نادي كاظمة بهدف دون رد.
2012 - وفاة الوزير الأسبق الشيخ سعود الناصر الصباح عن عمر ناهز 68 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاءات إذ تقلد وزارة الإعلام عام 1992 ووزارة النفط عام 1998 ولعب دورا محوريا حينما كان سفيرا للكويت في واشنطن في حشد الرأي العام للقضية الكويتية أثناء الغزو العراقي الغاشم.
2014 - مجلس الأمة يوافق على تعديل أحكام القانون في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مع إحالته إلى الحكومة. (النهاية)




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