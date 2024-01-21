حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 1 (كونا) --
الحادي والعشرون من يناير
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1915 - أول مكتب بريد يفتتح في الكويت في (بيت ديكسن) مقر المعتمد البريطاني.
1980 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية - مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تنضوي تحتها أنشطة القطاع النفطي الكويتي.
1992 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بتعيين يوسف السميط رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) واستمر في منصبه حتى عام 1998 عندما صدر مرسوم أميري بتعيينه وزيرا للاعلام.
2009 - نادي القادسية يتوج بطلا لمسابقة كأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره نادي كاظمة بهدف دون رد.
2012 - وفاة الوزير الأسبق الشيخ سعود الناصر الصباح عن عمر ناهز 68 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاءات إذ تقلد وزارة الإعلام عام 1992 ووزارة النفط عام 1998 ولعب دورا محوريا حينما كان سفيرا للكويت في واشنطن في حشد الرأي العام للقضية الكويتية أثناء الغزو العراقي الغاشم.
2014 - مجلس الأمة يوافق على تعديل أحكام القانون في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مع إحالته إلى الحكومة. (النهاية)
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