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إقلاع الطائرة الـ42 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة محملة بـ10 أطنان مستلزمات طبية وبطانيات

1/21/2024 4:26:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 1 (كونا) -- أقلعت صباح اليوم الأحد الطائرة الإغاثية الـ42 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة وعلى متنها عشرة أطنان من المستلزمات الطبية والبطانيات.
وأكد مدير القطاع الإداري في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع استمرار مساعدات الجمعية تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتسيير الجسر الجوي دعما للأشقاء في غزة.
ولفت المعراج إلى الدور الكبير الذي تؤديه دولة الكويت باعتبارها مركزا للعمل الإنساني في العالم ووقوفها إلى جانب الأشقاء في فلسطين لاسيما في قطاع غزة.
وقال إن المساعدات الإنسانية تأتي في إطار الدعم الكويتي الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا جراء العدوان الصهيوني المدمر على قطاع غزة.
وأشار إلى أن طائرات الجسر الجوي الإغاثي الكويتي يرافقها متطوعون لتسليم المساعدات الإنسانية للهلال الأحمر المصري معربا عن الأمل في أن تسهم تلك المساعدات في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأعرب عن الشكر لوزارتي الخارجية والدفاع الكويتيتين لحرصهما على التواصل الدائم وتوفير جميع احتياجات الشعب الفلسطيني وتسهيلهما عمليات نقل المساعدات.
وذكر أن حملة (أغيثوا فلسطين) عبر الموقع الإلكتروني للجمعية تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية لآلاف المتضررين وتوفير المواد الغذائية والمساعدات الطبية وإعانة الأسر المتضررة من القصف والدمار الذي خلفه عدوان الاحتلال الإسرائيلي مشيدا بالتجاوب والتفاعل الكبيرين من أهل الكويت مع الحملة.
وأعرب المعراج عن الشكر للهلال الأحمر المصري على التسهيلات التي قدمتها لإيصال المساعدات الإغاثية الكويتية لقطاع غزة عبر معبر رفح مؤكدا أن قضية فلسطين هي القضية الحية والنابضة في قلوب أهل الكويت حكومة وشعبا. (النهاية)

س ص / ع ع ح




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