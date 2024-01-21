الجيش الصومالي ينفذ عمليات عسكرية ضد مليشيات (الشباب) بولاية جنوب الغرب الإقليمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 1 (كونا) -- اعلنت وسائل اعلام صومالية اليوم الاحد أن الجيش الصومالي نفذ عمليات عسكرية ضد مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم القاعدة في قرى تابعة لمحافظة (بكول) بولاية جنوب الغرب الإقليمية.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن "هذه العمليات التي قادها قائد الفرفة 47 من الكتبية الثامنة للجيش الصومالي أدت الى طرد العناصر الإرهابية من القرى المجاورة لضواحي إقليم (بكول)".
وأضافت أن "الجيش الصومالي نجح كذلك في تدمير مواقع منسوبة للارهابيين وتأمين القرى التي تم تحريرها".
وتواصل القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع القوات المحلية والشركاء الدوليين ملاحقة عناصر مليشيات (الشباب) وسط وجنوب الصومال.(نهاية)
ا س م / أ ب غ
MENAFN21012024000071011013ID1107747542
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.