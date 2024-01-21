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الجيش الصومالي ينفذ عمليات عسكرية ضد مليشيات (الشباب) بولاية جنوب الغرب الإقليمية

1/21/2024 4:26:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 1 (كونا) -- اعلنت وسائل اعلام صومالية اليوم الاحد أن الجيش الصومالي نفذ عمليات عسكرية ضد مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم القاعدة في قرى تابعة لمحافظة (بكول) بولاية جنوب الغرب الإقليمية.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن "هذه العمليات التي قادها قائد الفرفة 47 من الكتبية الثامنة للجيش الصومالي أدت الى طرد العناصر الإرهابية من القرى المجاورة لضواحي إقليم (بكول)".
وأضافت أن "الجيش الصومالي نجح كذلك في تدمير مواقع منسوبة للارهابيين وتأمين القرى التي تم تحريرها".
وتواصل القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع القوات المحلية والشركاء الدوليين ملاحقة عناصر مليشيات (الشباب) وسط وجنوب الصومال.(نهاية)

ا س م / أ ب غ




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