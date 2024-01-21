Sunday, 21 January 2024 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الذهب تغلق عند مستوى 2029 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

1/21/2024 4:26:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 1 (كونا) -- أغلقت أسعار الذهب عند مستوى 2029 دولارا أمريكيا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي مع زيادة المخاطر الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.
وقال تقرير متخصص صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفعت يوم الجمعة الماضي وسط التوترات العسكرية الجارية في منطقة الشرق الأوسط بالتزامن مع توقعات المحللين ببدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة.
وأضاف التقرير أن خفض الفائدة الأمريكية يأتي مع صدور بيانات اقتصادية تتوقع تراجع التضخم في الولايات المتحدة إذ كشفت بيانات جامعة (ميشيغان) عن توقعات بانخفاض التضخم ليصل إلى 9ر2 بالمئة في نهاية يناير الجاري من مستوى 1ر3 في المئة بنهاية ديسمبر الماضي "وهي أدنى قراءة منذ ديسمبر 2020".
وأوضح أن هناك زيادة في الطلب على الذهب كملاذ آمن ضد الأخطار في مقدمتها العدوان على غزة مع تزايد المخاوف بشأن إغلاق باب المندب أمام السفن التجارية.
وذكر أن أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير 2024 ارتفعت 4ر0 في المئة ما يعادل 7ر7 دولار بينما انخفض المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 2ر0 في المئة عند 33ر103 نقطة.
وعن السوق المحلي أفاد التقرير بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 26ر20 دينار (نحو 7ر61 دولار) أما عيار 22 فبلغ 57ر18 دينار (نحو 6ر56 دولار) فيما أغلقت الفضة عند 268 دينارا (نحو 817 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث / ع م ح



MENAFN21012024000071011013ID1107747541

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث