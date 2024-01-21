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حكاية لونا يحظى بإشادة من المهرجان العالمي(Natp) ويعرض في رمضان

1/21/2024 4:24:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة مادبا- حظي المسلسل الدرامي الاجتماعي "حكاية لونا"، الذي سيبث في شهر رمضان للعام الحالي، بإشادة من منصات المهرجان العالمي (NATp)، الذي أقيم في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، وفق منتج العمل ورئيس اتحاد المنتجين الأردنيين عصام حجاوي.
وتم تصوير أحداث المسلسل الذي أخرجه ليث حجاوي وألفه الكاتب الأردني سليمان أبو شارب، ومن بطولة لونا بشارة، ويشارك فيه نخبة من النجوم الأردنيين والعرب، منهم: عبير عيسى، هيفاء حسين، حبيب غلوم، ليلى السلمان، تركي الكريديس، رفعت النجار، منذر رياحنة، عمر الضمور، رانيا فهد وغيرهم، وذلك في عدد من مناطق المملكة، في العاصمة والبحر الميت والبترا ووادي رم والعقبة وجرش.
وتتناول أحداث المسلسل الذي يأتي بصبغة الدراما الإنسانية، تداعيات مرض السرطان من قبل فئة لا تمت للإنسانية بصلة حيث، مرض السرطان يواجه من قبل المجتمع بالموت المؤكد، بالرغم من أنه قابل للشفاء، فيتم فك الارتباط الاقتصادي والعاطفي. والاجتماعي من مريض السرطان والابتعاد عنه مما يساهم في سرعة إنهاء حياة مريض السرطان وعدم منحه الفرصة للشفاء، فتتصدى لذلك مجموعة من الصبايا والشباب وتقوم بتأسيس جمعية لمكافحة تداعيات مرض السرطان وتوعية المجتمع بضرورة التعامل مع مرض السرطان كمرض عادي وأن تتعامل مع مريض السرطان بإيجابية، وتساعد في رفع المعنوية لديه، فهي أمر أساسي للشفاء.
وأكد منتج العمل عصام حجاوي، أن هذا العمل يبرهن على ثيمة الحب والسعادة مهما تأزمت الظروف وداهم الإنسان المرض، مشيراً إلى أن أحداث العمل في بنائه الدرامي تدور حول "لونا" التي قررت أن تسرد قصة حبها التي نشبت بينها وبين "كنان" في مركز مجموعة الدعم الخاص بمرضى السرطان، يعانيان الألم نفسه، ويتقاسمان الأوجاع معاً، لكن مع ذلك ينظران للحياة بعين التفاؤل، ويؤمنان أنه يمكن للأمل أن يولد من رحم المعاناة، ويسعيان معاً إلى تحقيق أمنيات بسيطة، لكن في نظرهما عظيمة.
ويشير حجاوي إلى أن الوقت ليس في صالحهما، يدخلان في صراع مع الساعات والثواني وليس المرض فحسب، إضافة إلى أن العمل يلقي الضوء على مجموعة من الشباب والصبايا من عائلات عربية، جاءوا إلى الأردن من أجل العلاج، حيث يلتقون مع كنان ولونا وأصدقاء من مجموعة الدعم لمصابي مرض السرطان، التي أنشئت من أجل مؤازرة بعضهم البعض، وتحفيز أنفسهم للمضي قدماً في الحياة وعدم الاستسلام للمرض والتعامل معه بشكل طبيعي، ومواجهة المتاعب والمصاعب وعثرات الحياة، ليتمكنوا من الانتصار عليه، فيشكلون في مجموعة الدعم أسمى معاني الإنسانية والصبر والقوة.
أحداث العمل تتأرجح ما بين الألم والأمل والإصرار والتخاذل، غير أنهم في نهاية المطاف يواجهون المرض ويتأقلمون معه، فيحاول كل فرد أن يسابق الزمان لتحقيق أكبر قدر ممكن من السعادة، فبحسب رواية العمل، فالسعادة ليست حكراً على الأصحاء إنها تصدر عن عقل سليم.
ويذكر أن مؤسسة عصام حجاوي، حققت تواجدا نوعيا في ميبكوم -كان- فرنسا، حيث نالت الأعمال الأردنية والتواجد الأردني المميز من خلال مؤسسة عصام حجاوي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني إعجاب المشتركين في هذا السوق العالمي، مما سينعكس إيجابا على الحركة الفنية الأردنية من خلال أعمال مشتركة بين دول عربية وغربية مع قطاع الإنتاج في الأردن.

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