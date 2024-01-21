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اصطدام سفينتين كاسحتين للألغام تابعتين للبحرية البريطانية في البحرين

1/21/2024 4:24:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت البحرية الملكية البريطانية إن سفينتين كاسحتين للألغام تابعتين لها اصطدمتا في حادث عرضي بميناء بالبحرين.
وقالت هيئة "بي بي سي"، نقلاً عن الوزارة البريطانية، إنه لم يصب أحد جراء الحادث، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب.
ووفقاً للهيئة، أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي السفينة إتش إم إس تشيدينغ فولد، وهي ترجع إلى الخلف لتصطدم بالسفينة إتش إم إس بانغور، التي كانت راسية في المرفأ، ما تسبب في حدوث صدمة قوية سُمع صوتها عن بعد، وأدى إلى اهتزاز السفينة بانغور.
وقال قائد العمليات في البحرية الملكية البريطانية، الأدميرال إدوارد آلغرين، في منشور على موقع إكس، إن أحدا لم يصب بأذى، لكن ثمة بعض الأضرار.
وأضاف "أن تحقيقا كاملا وشاملا فتح لمعرفة ما حدث بالفعل، وأن تغييرات في الإجراءات سيتم تنفيذها لمنع وقوع المزيد من هذه الحوادث مستقبلا". --(بترا)

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