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حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

1/21/2024 4:24:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 531 عسكريا، والجرحى إلى 2665 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وقال جيش الاحتلال إن اللواء احتياط أوريل أفيعاد سيلفرمان، البالغ من العمر 23 عاما، قتل خلال معارك غزة أمس السبت، وهو من موشاف ناحاليم، مقاتل في الكتيبة 7421، لواء كريثي (4).


وأوضح موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن من بين المصابين منذ بداية الحرب 1568 جنديا إصاباتهم طفيفة، و692 متوسطة و405 خطيرة.


فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش منذ انطلاق العملية البرية في القطاع في الـ27 من أكتوبر الماضي 1207 جنود بينهم 544 إصاباتهم طفيفة، و411 متوسطة و252 حرجة.


وتشير معلومات إسرائيلية وأجنبية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.


أما على الجانب الفلسطيني فأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 24927 شهيدا، والجرحى إلى 62388 منذ الـ7 من أكتوبر.


ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومها الـ 106 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع وتواصل الاشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في ظل كارثة إنسانية وصحية بالقطاع.

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