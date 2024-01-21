غوتيريش: على الجميع الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته

MENAFN - Alghad Newspaper) أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال قمة حركة عدم الانحياز، أن "الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته" وأن أي إنكار لهذا الحق غير مقبول.

وقال غوتيريش في كلمة خلال قمة حركة عم الانحياز المنعقدة في أوغندا إن "رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول".



وأوضح أن "هذا من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين، ما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب وتشجيع المتطرفين في جميع أنحاء العالم".



وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على "وجوب اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته".



وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد أن نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية هجوما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 إسرائيلي وأسر حوالي 250 آخرين.



ومنذ السابع من أكتوبر ينفذ الجيش الإسرائيلي قصفا جويا وبريا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 25 ألف حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 62 ألف آخرين.



بالإضافة إلى ذلك استهدف القصف الإسرائيلي مختلف المرافق والمنشآت المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات ودور العبادة، ما أسفر عن انهيار المنظومة الصحية وجعل الحياة غير ممكنة في القطاع الذي يقطنه أكثر من 2 مليون شخص.



هذا وقد واستنكرت منظمة الصحة العالميّة في وقت سابق "ظروف الحياة غير الإنسانية" في القطاع.



ودعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة.-(وكالات)

