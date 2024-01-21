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الأورومتوسطي: إسرائيل قتلت العشرات من علماء غزة ودمرت كل الجامعات

1/21/2024 4:24:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثّق قتل الجيش الإسرائيلي 94 من أساتذة الجامعات الفلسطينية ومئات المعلمين وآلاف الطلبة خلال الحرب على غزة، مشيرا إلى غارات استهدفت علماء بعينهم.


وأوضح المرصد -في بيان نشر السبت- أنه على مدار أكثر من 100 يوم من الحرب، دمرت إسرائيل بشكل مباشر جميع الجامعات في قطاع غزة المحاصر.


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