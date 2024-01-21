الأورومتوسطي: إسرائيل قتلت العشرات من علماء غزة ودمرت كل الجامعات

الأورومتوسطي: إسرائيل قتلت العشرات من علماء غزة ودمرت كل الجامعات
التاريخ
1/21/2024 4:24:13 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثّق قتل الجيش الإسرائيلي 94 من أساتذة الجامعات الفلسطينية ومئات المعلمين وآلاف الطلبة خلال الحرب على غزة، مشيرا إلى غارات استهدفت علماء بعينهم.
وأوضح المرصد -في بيان نشر السبت- أنه على مدار أكثر من 100 يوم من الحرب، دمرت إسرائيل بشكل مباشر جميع الجامعات في قطاع غزة المحاصر.
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