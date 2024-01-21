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صحيفة: حماس تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر

1/21/2024 4:24:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن تقديرات استخبارية أميركية أوضحت أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه ورغم الحملة الجوية والبرية في غزة إلا أن "هدف تدمير حماس لم يتحقق".

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زعيم المعارضة يائير لبيد قوله إن المعارضة تدعم أي صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين مع المقاومة الفللسطينية حتى لو كان المقابل اتفاق لإطلاق النار.

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