صحيفة: حماس تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت صحيفة
"وول ستريت جورنال" الأميركية أن تقديرات استخبارية أميركية أوضحت أن
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر.
ونقلت الصحيفة
عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه ورغم الحملة الجوية والبرية في غزة إلا أن
"هدف تدمير حماس لم يتحقق".
نقلت إذاعة
الجيش الإسرائيلي عن زعيم المعارضة يائير لبيد قوله إن المعارضة تدعم أي صفقة
تبادل للأسرى والمحتجزين مع المقاومة الفللسطينية حتى لو كان المقابل اتفاق لإطلاق
النار.
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