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الحرب على غزة في يومها الـ107.. غارات مستمرة ومعارك عنيفة وسط خانيونس

1/21/2024 4:24:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات عنيفة على قطاع غزة في اليوم الـ107 على الحرب الوحشية التي خلّفت حتى آخر إحصائية رسمية نحو 25 ألف شهيد وأكثر من 62 ألف جريح، أغلبهم من النساء والأطفال.
في شمال قطاع غزة، عادت وتيرة الاشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة، وخصوصاً في شرق مدينة غزة وغربها. وتشهد منطقتا الكرامة وأبراج المخابرات (غرب) معارك عنيفة، وسط غارات وقصف مدفعي على مناطق مأهولة.
وفي وسط القطاع، يواصل الاحتلال شنّ غارات عنيفة على مخيمات النصيرات والبريج ومناطق في دير البلح، بالتزامن مع اشتباكات على الأرض.
وتترافق حملة القصف الوحشي التي لم تتوقف منذ أكثر من 100 يوم، مع استمرار الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر وحملة التجويع التي شنّها الاحتلال منذ اليوم الأول للحرب بفرض حصار مطبق وعدم السماح بدخول المساعدات بشكل منتظم، وقطعها كلياً عن شمال القطاع.
وفي ظل انهيار القطاع الصحي، تبدو فرص نجاة الجرحى ضئيلة، خصوصاً بعد تدمير الجزء الأكبر من المستشفيات واستهداف تلك الباقية في وسط القطاع وجنوبه. ويجري الأطباء عمليات بتر وعلاج للجرحى دون تخدير، فيما يبقى الجرحى في بعض المناطق ينزفون حتى الموت لخطورة الوصول إليهم وإسعافهم بالتزامن مع التوغلات البرية والقصف المستمر.

على الصعيد العسكري، تواصل المقاومة الفلسطينية الاشتباك مع قوات الاحتلال واستهداف آلياته في محاور التوغل في شتى مناطق القطاع، وسط تأكيدات من قبل محللين إسرائيليين لعدم واقعية الهدف المعلن للحرب بالقضاء على حركة حماس.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، عن ضباط وقادة حاليين في جيش الاحتلال قولهم إن "هدفي إسرائيل المعلنين المتمثلين بتدمير حماس وتحرير الأسرى غير متوافقين".
ورداً على ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنّ تعليقات القادة في تقرير الصحيفة بشأن "الرهائن" لا تعكس الموقف العسكري.
وزعم جيش الاحتلال مساء السبت، أنه وصل إلى موقع داخل نفق طوله 830 متراً في مدينة خانيونس جنوبيّ القطاع، كان يحتجز بداخله أسرى إسرائيليون، لافتاً إلى أن بعض الأسرى ممن أطلق سراحهم أكدوا أنهم احتجزوا في الموقع المكتشف.-(وكالات)

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