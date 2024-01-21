فرنسا: للفلسطينيين الحق في السيادة وإنشاء دولة

ويأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي عارض فيها فكرة السيادة الفلسطينية في غزة، وأن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة على أمن الأراضي الفلسطينية.-(بترا)

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