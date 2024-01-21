فرنسا: للفلسطينيين الحق في السيادة وإنشاء دولة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، في تغريدة على منصة "إكس" إن "للفلسطينيين الحق في السيادة وإنشاء دولة، وإن فرنسا ستبقى وفية لالتزامها من أجل بلوغ هذا الهدف".
ويأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي عارض فيها فكرة السيادة الفلسطينية في غزة، وأن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة على أمن الأراضي الفلسطينية.-(بترا)
MENAFN21012024000072011014ID1107747526
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.