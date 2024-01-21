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تقديرات مخابراتية أميركية: مقتل ما بين 20 و30 % من مقاتلي «حماس» في غزة

1/21/2024 4:24:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة ((وول ستريت جورنال))، اليوم (الأحد)، إن وكالات استخبارات أميركية تقدّر أن القوات الإسرائيلية قتلت ما بين 20 و30 % من عناصر ((حماس)) منذ بدء الحرب في غزة، ما يقل كثيراً عن هدف إسرائيل وهو ((تدمير الحركة)).
ونقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ((حماس)) لا يزال لديها ما يكفي من الذخائر لمواصلة استهداف إسرائيل وقواتها في القطاع المحاصر لعدة أشهر، وإن الحركة تحاول إعادة تشكيل قوة الشرطة الخاصة بها في أجزاء من مدينة غزة.

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون حاليون وسابقون إن ((حماس)) لا تريد الفوز، وإنما ((اجتياز الحرب في غزة)) و((البقاء على قيد الحياة))، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وتعليقاً على هدف ((حماس)) من ((حرب غزة)) المستمرة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير لم يتم الكشف عن اسمه: ((ليس عليهم (حماس) أن يفوزوا، كل ما عليهم فعله هو ألا يخسروا)).

واعترف المسؤولون الإسرائيليون بأنه على الرغم من الحملة الجوية والبرية الشرسة داخل غزة والتي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، فإنهم لم يحققوا هدفهم المتمثل في ((تدمير حماس))، التي تدير القطاع منذ 2007.

ووفق الصحيفة الأميركية فقد ((تكيف مقاتلو حماس)) مع الوضع الحالي، وقال محللون عسكريون إن تكتيكاتهم أصبحت تتمثل في العمل بمجموعات أصغر، على أن يتولى ((المقاتلون الأفراد)) مزيدًا من المهام لتعويض النقص الذي خلفه مقتل رفاقهم.
وأودت الحرب الإسرائيلية على غزة بحياة ما يقارب 25 ألف فلسطيني. و نزح نحو 1.9 مليون (85%) من سكان القطاع من منازلهم.-(وكالات)

MENAFN21012024000072011014ID1107747525

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