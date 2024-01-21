أكثر من 25 ألف شهيد فلسطيني في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 25105 شهداء و62681 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة.



وقالت الوزارة في بيان الأحد، تزامنا مع اليوم الـ 107 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 178 شهيدا و293 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضافت "مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

