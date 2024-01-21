أكثر من 25 ألف شهيد فلسطيني في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 25105 شهداء و62681 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان الأحد، تزامنا مع اليوم الـ 107 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 178 شهيدا و293 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت "مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
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