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سرايا القدس تعلن السيطرة على مسيّرة استخباراتية إسرائيلية في غزة

1/21/2024 4:23:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت ((سرايا القدس))، الجناح العسكري لحركة ((الجهاد الإسلامي)) في فلسطين، اليوم (الأحد)، أن مقاتليها نجحوا في السيطرة على طائرة مسيرة إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء وسط قطاع غزة.
ولم تذكر السرايا تفاصيل أخرى، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وكان التلفزيون الفلسطيني قد ذكر أن مقاتلين من ((سرايا القدس)) خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع قوات إسرائيلي في مخيمي المغازي والبريج، أمس (السبت).-(وكالات)

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