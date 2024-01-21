إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي غيّر أسلوبه القتالي بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر عسكرية أن جيش
الاحتلال غيّر أسلوبه القتالي في غزة وانتقل للاستهداف المركز في عملياته.
وفي اليوم الـ107 من الحرب الإسرائيلية على غزة،
وثقت وزارة الصحة استشهاد 165 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، وتزامن ذلك مع
مواصلة قوات الاحتلال غاراتها على مواقع مختلفة في غزة.
وشهدت الضفة الغربية عمليات دهم واعتقالات، كما
اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي الخليل ويطا.
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