جلسة تشريعية للنواب غدا
التاريخ
1/21/2024 4:23:55 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) يستكمل مجلس النواب يوم غد الاثنين مناقشة
استكمال مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 (اعتباراً
من المادة13)، وتقرير ديوان المحاسبة السنوي الحادي
والسبعين لعام 2022، وقرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان والمتضمن مشروع
قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.
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