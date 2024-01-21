تحطم طائرة ركاب هندية فوق أفغانستان

(MENAFN
- Al Watan) تحطمت طائرة ركاب، في إقليم بدخشان شمال أفغانستان اليوم.
ونقلت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم، عن مصادر محلية أفغانية، أن الطائرة اصطدمت بالمنطقة الجبلية في زيباك بالإقليم, مشيرةً إلى أن طائرة الركاب التي تحطمت تابعة لشركة هندية.
وأضافت المصادر أنه تم إرسال فريق بحث إلى مكان الحادث، وما زالت التحقيقات جارية بشأن نوع الطائرة وعدد الركاب الذين كانوا على متنها. بدورها، قالت هيئة الطيران المدني الروسية: "إن الطائرة الخاصة التي اختفت من أجهزة الرادار في أفغانستان تابعة لشركة هندية وكانت متجهة إلى موسكو، وعلى متنها ستة أشخاص".
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