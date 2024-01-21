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تحطم طائرة ركاب هندية فوق أفغانستان

1/21/2024 4:17:13 AM
(MENAFN- Al Watan) تحطمت طائرة ركاب، في إقليم بدخشان شمال أفغانستان اليوم.
ونقلت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم، عن مصادر محلية أفغانية، أن الطائرة اصطدمت بالمنطقة الجبلية في زيباك بالإقليم, مشيرةً إلى أن طائرة الركاب التي تحطمت تابعة لشركة هندية.
وأضافت المصادر أنه تم إرسال فريق بحث إلى مكان الحادث، وما زالت التحقيقات جارية بشأن نوع الطائرة وعدد الركاب الذين كانوا على متنها. بدورها، قالت هيئة الطيران المدني الروسية: "إن الطائرة الخاصة التي اختفت من أجهزة الرادار في أفغانستان تابعة لشركة هندية وكانت متجهة إلى موسكو، وعلى متنها ستة أشخاص".

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