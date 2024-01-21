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إجمالي الناتج المحلي لـتشونجتشينج الصينية ينمو 6.1% في 2023

1/21/2024 4:17:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تجاوز إجمالي الناتج المحلي لبلدية تشونجتشينج في الصين 3 تريليونات يوان (نحو 421.54 مليار دولار) لأول مرة في عام 2023، ما يجعلها المدينة الرابعة في الصين التي تحقق هذا الرقم.

وسجلت المدينة نمو إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 6.1% على أساس سنوي ليصل إلى 3.01 تريليون يوان في العام الماضي.

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وواصلت صناعة الخدمات في تشونجتشينج ازدهارها، حيث حققت شركات الخدمات الرئيسية في المدينة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر في عام 2023، إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 517.9 مليار يوان، بزيادة 9.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في المدينة 1.51 تريليون يوان في عام 2023، بنمو سنوي نسبته 8.6%، متجاوزاً المتوسط الوطني بـ1.4 نقطة مئوية.

وفي عام 2023، تجاوز إجمالي قيمة الناتج الصناعي للشركات الكبرى في تشونجتشينج 2.6 تريليون يوان، كما زادت القيمة الصناعية المضافة للشركات الكبرى بنسبة 6.6%.

وحددت بلدية تشونجتشينج هدف نمو إجمالي الناتج المحلي الإقليمي فيها لعام 2024 بنحو 6%.

وقال هو هنج هوا، عمدة المدينة، خلال تقديمه تقرير عمل حكومة إن المدينة تخطط أيضاً لزيادة القيمة المضافة للصناعات فوق الحجم المعين بنسبة 7%، والاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4 في المائة، وإيرادات الميزانية العامة بنسبة 6%، مع الحد من الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين إلى نحو 3%.

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