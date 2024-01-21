إجمالي الناتج المحلي لـتشونجتشينج الصينية ينمو 6.1% في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تجاوز إجمالي الناتج المحلي لبلدية تشونجتشينج في الصين 3 تريليونات يوان (نحو 421.54 مليار دولار) لأول مرة في عام 2023، ما يجعلها المدينة الرابعة في الصين التي تحقق هذا الرقم.
وسجلت المدينة نمو إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 6.1% على أساس سنوي ليصل إلى 3.01 تريليون يوان في العام الماضي.
موضوعات متعلقة
مؤشر بورصة قطر يرتفع في مستهل التعاملات هيئة نيجيرية تحقق في تسرب نفطي من خط أنابيب لشركة شل صادرات أكلة شعبية كورية تسجل مستوى قياسي في 2023
وواصلت صناعة الخدمات في تشونجتشينج ازدهارها، حيث حققت شركات الخدمات الرئيسية في المدينة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر في عام 2023، إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 517.9 مليار يوان، بزيادة 9.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في المدينة 1.51 تريليون يوان في عام 2023، بنمو سنوي نسبته 8.6%، متجاوزاً المتوسط الوطني بـ1.4 نقطة مئوية.
وفي عام 2023، تجاوز إجمالي قيمة الناتج الصناعي للشركات الكبرى في تشونجتشينج 2.6 تريليون يوان، كما زادت القيمة الصناعية المضافة للشركات الكبرى بنسبة 6.6%.
وحددت بلدية تشونجتشينج هدف نمو إجمالي الناتج المحلي الإقليمي فيها لعام 2024 بنحو 6%.
وقال هو هنج هوا، عمدة المدينة، خلال تقديمه تقرير عمل حكومة إن المدينة تخطط أيضاً لزيادة القيمة المضافة للصناعات فوق الحجم المعين بنسبة 7%، والاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4 في المائة، وإيرادات الميزانية العامة بنسبة 6%، مع الحد من الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين إلى نحو 3%.
MENAFN21012024000202011048ID1107747504
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.