الكونغو تتفاوض مع الصين للحصول على تمويل بـ7 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، في خطاب تنصيبه لفترة رئاسية ثانية في العاصمة كينشاسا ، إن الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجريان محادثات بشأن حصول بلاده على تمويل بقيمة 7 مليارات دولار، كجزء من اتفاق إعادة التفاوض بشأن المعادن مقابل البنية التحتية.
يضغط تشيسيكيدي من أجل إعادة هيكلة عقد أُبرم في عام 2008 بقيمة 6.2 مليار دولار بين البلدين، وهو ما يقول إنه لم يقدم فائدة تُذكر للكونغو. نصت الصفقة الأصلية على تعهد بقيمة 3 مليارات دولار من خلال مشاريع بنية تحتية مدفوعة من عائدات منجم النحاس والكوبالت المعروف باسم“سيكومينس” (Sicomines).
موضوعات متعلقة
مؤشر بورصة قطر يرتفع في مستهل التعاملات هيئة نيجيرية تحقق في تسرب نفطي من خط أنابيب لشركة شل صادرات أكلة شعبية كورية تسجل مستوى قياسي في 2023
رغم أن المنجم يعمل منذ سنوات، إلا أنه تم صرف أقل من ثلث الأموال المخصصة لتطويره، وفقاً لحكومة الكونغو.
صرح تشيسيكيدي أن مبادرة البنية التحتية الجديدة لفتح آفاق ضخمة لبلاده سيتم تمويلها بفضل التخصيص المقبل للأموال من التعهد الذي تم الحصول عليه كجزء من إعادة التفاوض على
مشروع“سيكومينس”، والذي يجب أن يصل إلى مبلغ إجمالي قدره 7 مليارات دولار، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
ثروات معادن خضراء ضخمة
تعد الكونغو ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة، وهي فقيرة للغاية رغم ثرواتها المعدنية الضخمة، بما في ذلك معادن الطاقة الخضراء الرئيسية مثل النحاس والكوبالت. وتعد الصين، التي تتم لديها معالجة معظم هذه المعادن، أكبر شريك تجاري للكونغو على الإطلاق.
لم ترد سفارة الصين في الكونغو على الفور على رسالتين بالبريد الإلكتروني تطلبان التعليق امس السبت خارج ساعات العمل العادية.
أدى تشيسكيدي اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات أمام عشرات الآلاف من المؤيدين، وأكثر من عشرة رؤساء دول أفريقية في الاستاد الوطني بالكونغو.
فاز الرئيس بأكثر من 70% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في البلاد في 20 ديسمبر الماضي، والتي شابتها تأخيرات أدت إلى تمديد عملية التصويت لعدة أيام. رفض زعماء المعارضة نتيجة الانتخابات، ودعوا إلى احتجاجات . لكن المجتمع الدولي بارك إلى حد كبير النتائج في ضوء هامش انتصار تشيسيكيدي والطابع السلمي للانتخابات بشكل عام.
كما تعهد تشيسكيدي في خطابه بخفض التضخم، وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، والتوسع في الصناعة لتوفير فرص عمل في البلاد. يعيش أكثر من 62% من سكان الكونغو البالغ عددهم نحو 100 مليون نسمة في فقر شديد، وفقاً للبنك الدولي.
المصدر:
MENAFN21012024000202011048ID1107747503
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.