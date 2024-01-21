الكونغو تتفاوض مع الصين للحصول على تمويل بـ7 مليارات دولار

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، في خطاب تنصيبه لفترة رئاسية ثانية في العاصمة كينشاسا ، إن الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجريان محادثات بشأن حصول بلاده على تمويل بقيمة 7 مليارات دولار، كجزء من اتفاق إعادة التفاوض بشأن المعادن مقابل البنية التحتية.

يضغط تشيسيكيدي من أجل إعادة هيكلة عقد أُبرم في عام 2008 بقيمة 6.2 مليار دولار بين البلدين، وهو ما يقول إنه لم يقدم فائدة تُذكر للكونغو. نصت الصفقة الأصلية على تعهد بقيمة 3 مليارات دولار من خلال مشاريع بنية تحتية مدفوعة من عائدات منجم النحاس والكوبالت المعروف باسم“سيكومينس” (Sicomines).

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رغم أن المنجم يعمل منذ سنوات، إلا أنه تم صرف أقل من ثلث الأموال المخصصة لتطويره، وفقاً لحكومة الكونغو.

صرح تشيسيكيدي أن مبادرة البنية التحتية الجديدة لفتح آفاق ضخمة لبلاده سيتم تمويلها بفضل التخصيص المقبل للأموال من التعهد الذي تم الحصول عليه كجزء من إعادة التفاوض على

مشروع“سيكومينس”، والذي يجب أن يصل إلى مبلغ إجمالي قدره 7 مليارات دولار، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

ثروات معادن خضراء ضخمة

تعد الكونغو ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة، وهي فقيرة للغاية رغم ثرواتها المعدنية الضخمة، بما في ذلك معادن الطاقة الخضراء الرئيسية مثل النحاس والكوبالت. وتعد الصين، التي تتم لديها معالجة معظم هذه المعادن، أكبر شريك تجاري للكونغو على الإطلاق.

لم ترد سفارة الصين في الكونغو على الفور على رسالتين بالبريد الإلكتروني تطلبان التعليق امس السبت خارج ساعات العمل العادية.

أدى تشيسكيدي اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات أمام عشرات الآلاف من المؤيدين، وأكثر من عشرة رؤساء دول أفريقية في الاستاد الوطني بالكونغو.

فاز الرئيس بأكثر من 70% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في البلاد في 20 ديسمبر الماضي، والتي شابتها تأخيرات أدت إلى تمديد عملية التصويت لعدة أيام. رفض زعماء المعارضة نتيجة الانتخابات، ودعوا إلى احتجاجات . لكن المجتمع الدولي بارك إلى حد كبير النتائج في ضوء هامش انتصار تشيسيكيدي والطابع السلمي للانتخابات بشكل عام.

كما تعهد تشيسكيدي في خطابه بخفض التضخم، وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، والتوسع في الصناعة لتوفير فرص عمل في البلاد. يعيش أكثر من 62% من سكان الكونغو البالغ عددهم نحو 100 مليون نسمة في فقر شديد، وفقاً للبنك الدولي.





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