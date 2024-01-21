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بكين تستهدف تحقيق نمو 5% في ناتجها المحلي الإجمالي خلال 2024

1/21/2024 4:17:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال ين يونج، عمدة بلدية بكين، اليوم الأحد، إن المدينة تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5% على أساس سنوي تقريباً لناتجها المحلي الإجمالي الإقليمي لعام 2024.

وبحسب تقرير عمل الحكومة، تهدف العاصمة الصينية أيضاً للحفاظ على معدل البطالة في مناطقها الحضرية التي شملها المسح الاستقصائي في حدود 5%، وتحقيق نمو في مؤشر أسعار المستهلكين عند حوالي 3% خلال العام الجاري، في حين ستزيد إيرادات ميزانيتها العامة بنسبة 5% على أساس سنوي.

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وأضاف ين أن بكين تسعى جاهدة للحفاظ على نمو دخل المقيمين فيها بشكل يتماشى مع النمو الاقتصادي.

وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي سجل 4.4 تريليون يوان (نحو 618.26 مليار دولار) في عام 2023.

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