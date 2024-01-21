بكين تستهدف تحقيق نمو 5% في ناتجها المحلي الإجمالي خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال ين يونج، عمدة بلدية بكين، اليوم الأحد، إن المدينة تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5% على أساس سنوي تقريباً لناتجها المحلي الإجمالي الإقليمي لعام 2024.
وبحسب تقرير عمل الحكومة، تهدف العاصمة الصينية أيضاً للحفاظ على معدل البطالة في مناطقها الحضرية التي شملها المسح الاستقصائي في حدود 5%، وتحقيق نمو في مؤشر أسعار المستهلكين عند حوالي 3% خلال العام الجاري، في حين ستزيد إيرادات ميزانيتها العامة بنسبة 5% على أساس سنوي.
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وأضاف ين أن بكين تسعى جاهدة للحفاظ على نمو دخل المقيمين فيها بشكل يتماشى مع النمو الاقتصادي.
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي سجل 4.4 تريليون يوان (نحو 618.26 مليار دولار) في عام 2023.
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