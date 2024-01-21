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فرنسا تتعهد بضمان دفع تجار التجزئة أسعاراً عادلة للمزارعين

1/21/2024 4:17:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن بلاده ستعمل على ضمان موافقة تجار المواد الغذائية بالتجزئة، على حصة عادلة من الإيرادات للمنتجين في مفاوضات الأسعار السنوية، مع انتشار احتجاجات المزارعين في كل أنحاء فرنسا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن لومير قوله أمس السبت خلال زيارة إلى فلافيني شرقي فرنسا، إن مسؤولين من مكتب مكافحة الاحتيال التابع لوزارة الاقتصاد“سيكثفون اعتباراً من الأسبوع المقبل متابعة المفاوضات التجارية الحالية لضمان الحفاظ على دخل المنتجين الزراعيين”.

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ويتفاوض تجار التجزئة على الأسعار في بداية كل عام، إذ يجبرهم قانون عام 2018 على أخذ تكاليف الإنتاج في الاعتبار لضمان عدم بيع المزارعين منتجاتهم بخسارة. وأضاف لومير:“لا أريد أن تؤدي هذه المفاوضات إلى إضعاف دخل المنتجين”.

وتتزامن الاحتجاجات في فرنسا مع تحركات مماثلة في ألمانيا، حيث احتج عمال المزارع على خطط الحكومة لإنهاء دعم الديزل المستخدم في الزراعة. وبشكل منفصل، تعهد رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، بالعمل على تخفيف الإجراءات الروتينية غير الضرورية للمزارعين خلال زيارة إلى منطقة رون السبت، بحسب الوكالة.


المصدر:

MENAFN21012024000202011048ID1107747501

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