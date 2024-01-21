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واردات شانغهاي من السلع الاستهلاكية ترتفع 7.3% خلال 2023

1/21/2024 4:17:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت التجارة الخارجية لبلدية شانغهاي إلى 4.21 تريليون يوان (نحو 591.57 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة 0.7% على أساس سنوي، وفقاً لإدارة الجمارك.

وبحسب البيانات، ارتفعت صادرات شانغهاي في العام الماضي بنسبة 1.6% على أساس سنوي إلى 1.74 تريليون يوان، مع زيادة وارداتها بنسبة 0.1% إلى 2.47 تريليون يوان.

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وبلغ حجم تجارة شانغهاي مع الاتحاد الأوروبي 844.57 مليار يوان، بزيادة 2.7% على أساس سنوي، ما يُمثل 20.1% من إجمالي حجم تجارتها الخارجية خلال الفترة المذكورة.

وصدّرت البلدية خلال العام الماضي 167.79 مليار يوان من المنتجات الناشئة مثل سيارات الركاب الكهربائية، وبطاريات الليثيوم-أيون والخلايا الشمسية، بزيادة 42.2% على أساس سنوي، ما يُمثل 9.7% من إجمالي قيمة صادرات المدينة.

كما استوردت سلعاً استهلاكية بـ561.83 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 7.3% على أساس سنوي، ما يُمثل 22.7% من إجمالي قيمة وارداتها.

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