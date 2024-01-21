واردات شانغهاي من السلع الاستهلاكية ترتفع 7.3% خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت التجارة الخارجية لبلدية شانغهاي إلى 4.21 تريليون يوان (نحو 591.57 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة 0.7% على أساس سنوي، وفقاً لإدارة الجمارك.
وبحسب البيانات، ارتفعت صادرات شانغهاي في العام الماضي بنسبة 1.6% على أساس سنوي إلى 1.74 تريليون يوان، مع زيادة وارداتها بنسبة 0.1% إلى 2.47 تريليون يوان.
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وبلغ حجم تجارة شانغهاي مع الاتحاد الأوروبي 844.57 مليار يوان، بزيادة 2.7% على أساس سنوي، ما يُمثل 20.1% من إجمالي حجم تجارتها الخارجية خلال الفترة المذكورة.
وصدّرت البلدية خلال العام الماضي 167.79 مليار يوان من المنتجات الناشئة مثل سيارات الركاب الكهربائية، وبطاريات الليثيوم-أيون والخلايا الشمسية، بزيادة 42.2% على أساس سنوي، ما يُمثل 9.7% من إجمالي قيمة صادرات المدينة.
كما استوردت سلعاً استهلاكية بـ561.83 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 7.3% على أساس سنوي، ما يُمثل 22.7% من إجمالي قيمة وارداتها.
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