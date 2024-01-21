أرباح المراعي السعودية تنمو 16% إلى 546 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت شركة“المراعي” السعودية نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 16% على أساس سنوي في 2023، لتبلغ 2.05 مليار ريال (546 مليون دولار)، وذلك على الرغم من تأثر إيراداتها بانخفاض قيمة الجنيه المصري، وتراجع مبيعات الأعلاف من عملياتها في الولايات المتحدة الأميركية.
تأتي هذه الأرباح متماشية إلى حد كبير مع التوقعات التي أشارت إلى تحقيق الشركة أرباحاً بـ2.1 مليار ريال عن عام 2023 بأكمله.
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وقالت الشركة في إفصاح نُشر اليوم الأحد على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”، إن إيراداتها السنوية زادت 5% إلى 19.6 مليار ريال، بدعم من النمو المحقق في قطاعي الدواجن والألبان في الأسواق الرئيسية في دول الخليج، والذي بلغ 8%، إلى جانب ضبط التكاليف والنفقات.
وأضافت أن نمو الأرباح الصافية يعود بشكل رئيسي إلى الاستحواذ والدمج الكامل لعمليات الشركة في كل من مصر والأردن في وقت سابق من العام، على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل بسبب زيادة أسعار الفائدة.
وكانت شركة“المراعي” التي تُعتبر الأكبر في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، قد بدأت عام 2023 برفع أسعار بعض منتجاتها لتغطية الزيادات في تكاليف مدخلات الإنتاج وأسعار الأعلاف وتكاليف الشحن، بحسب ما أعلنت في حينه.
وخلال الربع الأخير من العام الماضي، بلغت أرباح الشركة الصافية 371 مليون ريال (99 مليون دولار)، بنمو 4.2% على أساس سنوي. لكن، ومقارنة بالربع السابق، تراجع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 24%، بسبب ما قالت الشركة إنه تغير موسمي في الأنماط الاستهلاكية.
المصدر:
MENAFN21012024000202011048ID1107747499
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