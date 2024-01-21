أرباح المراعي السعودية تنمو 16% إلى 546 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة“المراعي” السعودية نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 16% على أساس سنوي في 2023، لتبلغ 2.05 مليار ريال (546 مليون دولار)، وذلك على الرغم من تأثر إيراداتها بانخفاض قيمة الجنيه المصري، وتراجع مبيعات الأعلاف من عملياتها في الولايات المتحدة الأميركية.

تأتي هذه الأرباح متماشية إلى حد كبير مع التوقعات التي أشارت إلى تحقيق الشركة أرباحاً بـ2.1 مليار ريال عن عام 2023 بأكمله.

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وقالت الشركة في إفصاح نُشر اليوم الأحد على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”، إن إيراداتها السنوية زادت 5% إلى 19.6 مليار ريال، بدعم من النمو المحقق في قطاعي الدواجن والألبان في الأسواق الرئيسية في دول الخليج، والذي بلغ 8%، إلى جانب ضبط التكاليف والنفقات.

وأضافت أن نمو الأرباح الصافية يعود بشكل رئيسي إلى الاستحواذ والدمج الكامل لعمليات الشركة في كل من مصر والأردن في وقت سابق من العام، على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل بسبب زيادة أسعار الفائدة.

وكانت شركة“المراعي” التي تُعتبر الأكبر في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، قد بدأت عام 2023 برفع أسعار بعض منتجاتها لتغطية الزيادات في تكاليف مدخلات الإنتاج وأسعار الأعلاف وتكاليف الشحن، بحسب ما أعلنت في حينه.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي، بلغت أرباح الشركة الصافية 371 مليون ريال (99 مليون دولار)، بنمو 4.2% على أساس سنوي. لكن، ومقارنة بالربع السابق، تراجع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 24%، بسبب ما قالت الشركة إنه تغير موسمي في الأنماط الاستهلاكية.





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