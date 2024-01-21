غرفة صناعة الأردن: حرب غزة تؤثر على الاقتصاد ونحتاج لتكاتف لتجاوزها

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، أن الحرب الإسرائيلية المستعرة والمستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي لها تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد بالمنطقة، مشددا على الحاجة إلى مزيد من التكاتف العربي لتجاوز الأثار السلبية لهذه الحرب والتي قد تكون كارثية على الجميع.

وقال الجغبير، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن لا أحد يستطيع أن ينكر حجم الآثار الاقتصادية السلبية على المنطقة جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة ومخاوف توسيعها في نطاق الإقليم، مشيرا إلى أن مصر والأردن وبحكم الجوار يعدان أكثر دول المنطقة تأثيرا بهذه الحرب.

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وأضاف أن عقد جلسة حوارية بعنوان“دعم المنتج المحلي وأثره على الاقتصاد الوطني” والتي أدارها رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني نظمي عتمة، تأتي في إطار العمل لمواجهة الوضع الاقتصادي الناتج عن الحرب في غزة، مشيرا إلى أن الجلسة تهدف إلى دعم المنتج الأردني تحت شعار صنع في الأردن.

ولفت إلى أن حملات المقاطعة جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، ساهمت في الاعتماد على المنتج المحلي الأردني، مشددا على ضرورة العمل على استغلال هذه الظروف لصالح الاقتصاد الأردني عبر توفير السلع المحلية والعمل على جودتها أيضا.

وحول التعاون المصري الأردني في قطاع الصناعة، أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان إلى أن التعاون المصري الأردني في قطاع الصناعة والتجارة كبير ولكن نسعى إلى المزيد ليكون بحجم العلاقات المصرية الأردنية التاريخية وكذلك توجيهات قيادتي البلدين.

وشدد على ضرورة استمرار التواصل المصري الأردني للعمل سويا على إزالة كافة المعوقات التي تعوق المزيد من التبادل التجاري والصناعي بين القاهرة وعمان، مشيرا إلى أن مصر والأردن يمتلكان كافة مقومات التقدم الصناعي والتجاري التي تجعل من البلدين مركزا تجاريا وصناعيا بحكم موقعهما وتاريخهما وعلاقاتهما بالإقليم.

ونوه الجغبير، إلى أن التنسيق المصري الأردني كبير ولكنه قد لا يكون بحكم الرغبة الكبيرة لمزيد من التبادل والتعاون الذي تسعى إليه قيادتا البلدين، مشددا على ضرورة العمل العربي المشترك لمزيد من التعاون وخلق سوق عربي مشترك على أرض الواقع.

وتابع أن التعاون الثلاثي المصري الأردني العراقي وأيضا التعاون المصري الأردني الإماراتي البحريني جيد ويحتاج إلى مزيد من ضخ الصناعات وتوفير بيئة استثمارية في هذه البلدان، مؤكدا أن نجاح هذا التعاون سواء الثلاثي أو الرباعي سيسهم في مزيد من العمل العربي المشترك في قطاعي الصناعة والتجارة.