وزير الخارجية يرأس وفد مصر باجتماع مجلس المشاركة مع الاتحاد الأوروبي

MENAFN - Al-Borsa News) يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، لرئاسة وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ويعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ومشاركة عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

موضوعاتكوريا الجنوبية تصدر سيارات مستعملة بـ4.44 مليار دولار في 2023 الناتج المحلي الإجمالي لـ”بكين” يسجل 618.3 مليار دولار في 2023 “شانشي” الصينية تسجل رقماً قياسياً جديداً في إنتاج الفحم بـ2023

وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة هذا العام يكتسب أهمية خاصة على ضوء تزامنه مع مرور 20 عاما على دخول اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حيز النفاذ، والتي تمثل الإطار العام الذي ينظم العلاقة بين الجانبين، ومرجعية التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها.

كما يمثل مجلس المشاركة الإطار الأشمل لمتابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والاستفادة من الإطار الطموح لوثيقة أولويات المشاركة الموقعة بين الجانبين للفترة 2021 – 2027.

ومن المقرر أن يشهد مجلس المشاركة أيضا التوقيع على اتفاق إطاري يتيح لمصر الاستفادة من المزيد من برامج الاتحاد الأوروبي الفنية، خاصة في مجالي التعليم والبحث العلمي.

وقال المتحدث الرسمي“إن فعاليات الزيارة ستتضمن أيضا إفطار عمل لوزير الخارجية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تناول الموضوعات ذات الصلة بسبل تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتشاور وتبادل الرؤى بشأن الأزمات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة والأوضاع في السودان والصومال وليبيا وأمن البحر الأحمر.

كما يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، والمفوضين الأوروبيين المعنيين بسياسات الجوار، الاقتصاد، الطاقة، الهجرة، المناخ، والشئون الإنسانية وإدارة الأزمات وغيرهم. كما سيلتقي مع رئيسة البرلمان الأوروبي، وسكرتير عام حلف شمال الأطلنطي.

ومن ناحية أخرى، كشف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري سيشارك أيضا في اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وأمين عام جامعة الدول العربية مع الممثل الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي وعدد من وزراء خارجية الدول أعضاء الاتحاد، وذلك للتشاور حول تطورات الأزمة في غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود احتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.