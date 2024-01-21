كوريا الجنوبية تصدر سيارات مستعملة بـ4.44 مليار دولار في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن قيمة صادرات كوريا الجنوبية من سيارات الركوب المستعملة سجلت رقما قياسيا على الإطلاق، وسط الطلب العالمي المتزايد على النماذج الهجينة الصديقة للبيئة.

وأوضحت البيانات الصادرة عن جمعية كوريا لتصدير السيارات المستعملة، أن قيمة صادرات سيارات الركوب المستعملة بلغت 4.44 مليار دولار في العام الماضي بزيادة 66% عن العام الذي سبقه.

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ووصل عدد السيارات المستعملة المصدرة إلى 555.549 وحدة بزيادة 68% خلال الفترة المذكورة.

وكانت قيمة صادرات السيارات الركوب المستعملة قد شهدت تراجعا في عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وانتعشت في السنة التالية، حيث وصلت إلى 1.02 مليار دولار في عام 2019 وانخفضت إلى 968 مليون دولار في عام 2020، وارتفعت إلى 1.67 مليار دولار في عام 2021، وقفزت إلى 4.44 مليارات دولار في العام الماضي مسجلة أعلى مستوياتها.

وشكلت السيارات التي تعمل بالبنزين الحصة الأكبر بنسبة 67.5% أو 374 ألف وحدة، وتليها سيارات الديزل بنسبة 30.3% والسيارات الهجينة بنسبة 1.3% والسيارات الكهربائية بنسبة 0.9%.

وسجلت صادرات السيارات الهجينة المستعملة رقما قياسيا جديدا أيضا، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 82% على أساس سنوي إلى 124 مليون دولار في العام الماضي، وزاد عددها بمقدار 63% إلى 7,115 وحدة.