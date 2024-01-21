كوريا الجنوبية تصدر سيارات مستعملة بـ4.44 مليار دولار في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن قيمة صادرات كوريا الجنوبية من سيارات الركوب المستعملة سجلت رقما قياسيا على الإطلاق، وسط الطلب العالمي المتزايد على النماذج الهجينة الصديقة للبيئة.
وأوضحت البيانات الصادرة عن جمعية كوريا لتصدير السيارات المستعملة، أن قيمة صادرات سيارات الركوب المستعملة بلغت 4.44 مليار دولار في العام الماضي بزيادة 66% عن العام الذي سبقه.
موضوعات متعلقة
مؤشر بورصة قطر يرتفع في مستهل التعاملات هيئة نيجيرية تحقق في تسرب نفطي من خط أنابيب لشركة شل “المالية” تدعم الصناديق والحسابات الخاصة بـ2.2 مليار جنيه في 9 أشهر
ووصل عدد السيارات المستعملة المصدرة إلى 555.549 وحدة بزيادة 68% خلال الفترة المذكورة.
وكانت قيمة صادرات السيارات الركوب المستعملة قد شهدت تراجعا في عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وانتعشت في السنة التالية، حيث وصلت إلى 1.02 مليار دولار في عام 2019 وانخفضت إلى 968 مليون دولار في عام 2020، وارتفعت إلى 1.67 مليار دولار في عام 2021، وقفزت إلى 4.44 مليارات دولار في العام الماضي مسجلة أعلى مستوياتها.
وشكلت السيارات التي تعمل بالبنزين الحصة الأكبر بنسبة 67.5% أو 374 ألف وحدة، وتليها سيارات الديزل بنسبة 30.3% والسيارات الهجينة بنسبة 1.3% والسيارات الكهربائية بنسبة 0.9%.
وسجلت صادرات السيارات الهجينة المستعملة رقما قياسيا جديدا أيضا، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 82% على أساس سنوي إلى 124 مليون دولار في العام الماضي، وزاد عددها بمقدار 63% إلى 7,115 وحدة.
MENAFN21012024000202011048ID1107747496
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.