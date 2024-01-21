صادرات أكلة شعبية كورية تسجل مستوى قياسي في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن صادرات كوريا الجنوبية من الكيمتشي وصلت إلى مستوى قياسي جديد في عام 2023، وسط تزايد شعبية المحتوى الكوري عالميا.
وأوضحت البيانات الصادرة عن وكالة الجمارك الكورية، أن كيمة صادرات الكيمتشي، وهو طبق جانبي كوري جنوبي تقليدي يُصنع عادة من الملفوف المخمر، ارتفعت بنسبة 7.1% على أساس سنوي من 41.118 طنا في عام 2022 إلى 44.041 طنا في العام الماضي.
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وتجاوز الرقم الأخير الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2021 عندما وصلت الكمية إلى 42.544 طنا.
وارتفعت قيمة صادرات الكيمتشي بمقدار 10.5% من 148.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 155.6 مليون دولار في العام الماضي.
وقال مسؤول بوزارة الزراعة الكوري الجنوبي“شهدت صادرات الكيمتشي طفرة كبيرة العام الماضي، ويعزي ذلك أساسا إلى زيادة شعبية المحتوى الكوري”.
وكانت اليابان الوجهة الأولى لصادرات الكيمتشي في العام الماضي، حيث استحوذت على 20.173 طنا وتليها الولايات المتحدة بـ 10.660 طنا وهولندا بـ 1.756 طنا.
ومن ناحية أخرى، بلغت واردات كوريا الجنوبية من الكيمتشي 163.5 مليون دولار في العام الماضي، بانخفاض 3.4% على أساس سنوي، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 7.95 ملايين دولار.
وتستورد البلاد الكيمتشي، الذي كان معظمه من الصين، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج في السوق المحلية.
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