صادرات أكلة شعبية كورية تسجل مستوى قياسي في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن صادرات كوريا الجنوبية من الكيمتشي وصلت إلى مستوى قياسي جديد في عام 2023، وسط تزايد شعبية المحتوى الكوري عالميا.

وأوضحت البيانات الصادرة عن وكالة الجمارك الكورية، أن كيمة صادرات الكيمتشي، وهو طبق جانبي كوري جنوبي تقليدي يُصنع عادة من الملفوف المخمر، ارتفعت بنسبة 7.1% على أساس سنوي من 41.118 طنا في عام 2022 إلى 44.041 طنا في العام الماضي.

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وتجاوز الرقم الأخير الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2021 عندما وصلت الكمية إلى 42.544 طنا.

وارتفعت قيمة صادرات الكيمتشي بمقدار 10.5% من 148.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 155.6 مليون دولار في العام الماضي.

وقال مسؤول بوزارة الزراعة الكوري الجنوبي“شهدت صادرات الكيمتشي طفرة كبيرة العام الماضي، ويعزي ذلك أساسا إلى زيادة شعبية المحتوى الكوري”.

وكانت اليابان الوجهة الأولى لصادرات الكيمتشي في العام الماضي، حيث استحوذت على 20.173 طنا وتليها الولايات المتحدة بـ 10.660 طنا وهولندا بـ 1.756 طنا.

ومن ناحية أخرى، بلغت واردات كوريا الجنوبية من الكيمتشي 163.5 مليون دولار في العام الماضي، بانخفاض 3.4% على أساس سنوي، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 7.95 ملايين دولار.

وتستورد البلاد الكيمتشي، الذي كان معظمه من الصين، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج في السوق المحلية.