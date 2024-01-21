اليوم.. بدء المرحلة الثانية من اكتتاب زيادة رأسمال العالمية للاستثمار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية ، إنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة العالمية للاستثمار والتنمية بنشر دعوة لقدامى المساهمين للإكتتاب في الاسهم المتبقية من زيادة رأس المال.
وأوضحت الرقابة المالية، أن الأسهم المتبقية يبلغ عددها 10.45 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم دون التقيد بنسب المساهمة الاصلية وبذات شروط الاكتتاب في المرحلة الأولى.
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الرقابة المالية
ومن المقرر فتح باب الاكتتاب في المرحلة الأولى لمدة 4 أيام تبدأ من اليوم الأحد 21 يناير وتنتهي يوم الأربعاء المووافق 24 يناير الجاري، وفي حال عدم التغطية سيتم الاكتفاء فيما تم الاكتتاب فيه.
ويتم تلقي الاكتتاب من فروع بنك قطر الوطني الأهلي.
وكانت كشفت شركة العالمية للاستثمار والتنمية، إنه تم الاكتتاب خلال المرحلة الأولى في 35.549 مليون سهم من إجمالي 46 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.
وتراجعت أرباح شركة العالمية للاستثمار والتنمية، بنسبة 21.7% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 1.98 مليون جنيه، مقارنة بربح 2.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 5.69 مليون جنيه، مقابل 5.86 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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