اليوم.. بدء المرحلة الثانية من اكتتاب زيادة رأسمال العالمية للاستثمار

MENAFN - Al-Borsa News) قالت الهيئة العامة للرقابة المالية ، إنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة العالمية للاستثمار والتنمية بنشر دعوة لقدامى المساهمين للإكتتاب في الاسهم المتبقية من زيادة رأس المال.

وأوضحت الرقابة المالية، أن الأسهم المتبقية يبلغ عددها 10.45 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم دون التقيد بنسب المساهمة الاصلية وبذات شروط الاكتتاب في المرحلة الأولى.

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ومن المقرر فتح باب الاكتتاب في المرحلة الأولى لمدة 4 أيام تبدأ من اليوم الأحد 21 يناير وتنتهي يوم الأربعاء المووافق 24 يناير الجاري، وفي حال عدم التغطية سيتم الاكتفاء فيما تم الاكتتاب فيه.

ويتم تلقي الاكتتاب من فروع بنك قطر الوطني الأهلي.

وكانت كشفت شركة العالمية للاستثمار والتنمية، إنه تم الاكتتاب خلال المرحلة الأولى في 35.549 مليون سهم من إجمالي 46 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وتراجعت أرباح شركة العالمية للاستثمار والتنمية، بنسبة 21.7% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 1.98 مليون جنيه، مقارنة بربح 2.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 5.69 مليون جنيه، مقابل 5.86 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.