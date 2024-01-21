مبادرة لتأهيل محطات ومصانع التمور في الوادى الجديد والواحات البحرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقد طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لقاء، لاتخاذ الخطوات التحضيرية لإطلاق مبادرة تأهيل محطات ومصانع التمور في محافظة الوادى الجديد ومدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش“طيب”؛ لتعزيز صناعة التمور وزيادة تنافسيتها في أسواق التصدير المستهدفة.
وعلى جانب أخر، قال المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بلغ 5500 رسالة بنحو 200 ألف طن لعدد 1700 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 500 صنف من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.
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ولفت المركز إلى أن البطاطس تصدرت الأسبوع الماضي قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 12 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 11 ألف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 10 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 65 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الموز بإجمالي 4 آلاف طن.
ومثلت السعودية وليبيا وروسيا والإمارات أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 150 دولة مستوردة.
واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1320 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1200 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 575 رسالة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1470 رسالة بنحو 310 ألف طن لعدد 610 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 170 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا من 77 دولة، ومثلت رومانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أوكرانيا، روسيا واندونيسيا.
وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 410 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 300 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 252 رسالة.
وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 95 منتج و6 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 495 منتج جديد، وأصدرت 33 شهادة بيع حر.
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