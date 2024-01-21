مبادرة لتأهيل محطات ومصانع التمور في الوادى الجديد والواحات البحرية

MENAFN - Al-Borsa News) عقد طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لقاء، لاتخاذ الخطوات التحضيرية لإطلاق مبادرة تأهيل محطات ومصانع التمور في محافظة الوادى الجديد ومدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش“طيب”؛ لتعزيز صناعة التمور وزيادة تنافسيتها في أسواق التصدير المستهدفة.

وعلى جانب أخر، قال المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بلغ 5500 رسالة بنحو 200 ألف طن لعدد 1700 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 500 صنف من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

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ولفت المركز إلى أن البطاطس تصدرت الأسبوع الماضي قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 12 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 11 ألف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 10 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 65 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الموز بإجمالي 4 آلاف طن.

ومثلت السعودية وليبيا وروسيا والإمارات أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 150 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1320 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1200 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 575 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1470 رسالة بنحو 310 ألف طن لعدد 610 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 170 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا من 77 دولة، ومثلت رومانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أوكرانيا، روسيا واندونيسيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 410 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 300 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 252 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 95 منتج و6 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 495 منتج جديد، وأصدرت 33 شهادة بيع حر.