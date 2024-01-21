اليوم.. نهاية حق توزيع 25 قرشًا لسهم العربية لحليج الأقطان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت إدارة البورصة، أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة العربية لحليج الأقطان ، بإغلاق جلسة اليوم 21 يناير.
وتقرر توزيع كوبون العربية لحليج الأقطان رقم (23) بواقع 0.25 جنيه للسهم الواحد اعتباراً من 24 يناير الجاري.
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وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة العربية لحليج الأقطان، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.
واعتمدت العمومية مشروع توزيع الأرباح المقترح والمتضمن توزيع كوبون نقدي بواقع 25 قرشًا للسهم.
وكانت استحوذت شركة“نيو كايرو للدعاية والإعلان”، على 9.96% من رأسمال شركة“العربية لحليج الأقطان”، بقيمة إجمالية للصفقة 163.4 مليون جنيه.
واشترت شركة“نيو كايرو” 26.4 مليون سهم من العربية لحليج الأقطان بقيمة إجمالية للصفقة 163.68 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 6.2 جنيه للسهم.
العربية لحليج الأقطان
وكان خفض رئيس مجلس الادارة شريف عدلي كيرلس بولس، حصته في رأسمال شركة العربية لحليج الأقطان من 24.9% إلى 14.93%.
وباع المساهم شريف بولس 26.4 مليون سهم من العربية لحليج الأقطان بقيمة إجمالية 163.68 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 6.2 جنيه للسهم.
وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 9.96% لشركة نيو كايرو للدعاية والإعلان.
وكانت أسندت شركة العربية لحليج الأقطان، إعداد دراسة وتصور حول إعادة هيكلة وتطوير العربية وشركاتها التابعة إلى شركة أودن للاستشارات المالية.
واتخذ مجلس الإدارة في شهر فبراير الماضي قرارًا بوضع تصور لإعادة هيكلة وتطوير العربية لحليج الأقطان وشركاتها التابعة.
وارتفعت أرباح شركة العربية لحليج الأقطان بنسبة 92% خلال العام المالي الماضي، لتصل 400.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 208.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل 3.36 مليار جنيه، مقابل 2.07 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الأسبق.
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