رئيس التخطيط القومي: حريصون على توسيع الشراكات مع المجتمع المدني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن المعهد، باعتباره مؤسسة بحثية عريقة، حريص على توسيع الشراكات مع المؤسسات والمنظمات التي تنتمي إلى المجتمع المدني لما لذلك من أهمية كبيرة في دعم جهود وأنشطة المعهد.
جاء ذلك خلال اختتام فعاليات الشهادة الاحترافية في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي بمقر المعهد، والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين المعهد ومؤسسة مصر دوت بكرة والذي استهدف تطوير مهارات 48 متدرباً من مختلف محافظات الجمهورية واستمر لمدة 3 أشهر في برنامج مكثف.
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وأضاف العربي، أن برنامج الشهادة الاحترافية في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي يأتي تفعيلاً لاتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها بين المعهد ومؤسسة مصر دوت بكرة، مشيراً إلى أن أحد أهم الأنشطة والخدمات التي تتضمنها الاتفاقية هي تنفيذ العديد من البرامج التدريبية في مختلف المجالات وفي مقدمتها مجال ريادة الأعمال والابتكار الرقمي.
وفي سياق متصل، أشار المهندس علي فرماوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر دوت بكرة، إلى أن المؤسسة تسعى إلى دمج الطاقة الإبداعية لدى الشباب مع الخبرات العملية للمصريين المتواجدين داخل البلاد وخارجها، وتنمية قدرات ومهارات الشباب أصحاب الأفكار الإبداعية الذين يرغبون في بدء أعمالهم التجارية وبحاجة إلى اكتساب المعرفة أو الخبرة اللازمة لإطلاق شركاتهم الناشئة.
ولفت إلى أن البرنامج تضمن تنظيم ورش عمل وجلسات تدريب فردية وشخصية لكل متدرب، تم تقديمها بواسطة مدربين معتمدين من الاتحاد الدولي للتدريب ICF حرصًا من المؤسسة بالشراكة مع المعهد على توفير شهادة احترافية مكملة للنظام التعليمي التقليدي في مصر.
جدير بالذكر أن“الشهادة الاحترافية في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي” يستهدف تطوير مهارات الشباب من مختلف المحافظات وتأهيلهم ليصبحوا رواد أعمال في العديد من المجالات، وتعريفهم بكيفية إطلاق مشروع جديد، ومفاهيم الإدارة المالية وكيفية جذب التمويل، فضلًا عن إدارة فرق العمل وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالابتكار الرقمي وريادة الأعمال.
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