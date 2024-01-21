رئيس التخطيط القومي: حريصون على توسيع الشراكات مع المجتمع المدني

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن المعهد، باعتباره مؤسسة بحثية عريقة، حريص على توسيع الشراكات مع المؤسسات والمنظمات التي تنتمي إلى المجتمع المدني لما لذلك من أهمية كبيرة في دعم جهود وأنشطة المعهد.

جاء ذلك خلال اختتام فعاليات الشهادة الاحترافية في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي بمقر المعهد، والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين المعهد ومؤسسة مصر دوت بكرة والذي استهدف تطوير مهارات 48 متدرباً من مختلف محافظات الجمهورية واستمر لمدة 3 أشهر في برنامج مكثف.

موضوعاتمختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق يشارك فى معرض الكتاب بـ”تشابه أسماء” إعادة زرع ألغام بمحيط محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية شركات الأدوية العالمية ترفع أسعار 775 نوعاً في بداية عام 2024

وأضاف العربي، أن برنامج الشهادة الاحترافية في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي يأتي تفعيلاً لاتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها بين المعهد ومؤسسة مصر دوت بكرة، مشيراً إلى أن أحد أهم الأنشطة والخدمات التي تتضمنها الاتفاقية هي تنفيذ العديد من البرامج التدريبية في مختلف المجالات وفي مقدمتها مجال ريادة الأعمال والابتكار الرقمي.

وفي سياق متصل، أشار المهندس علي فرماوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر دوت بكرة، إلى أن المؤسسة تسعى إلى دمج الطاقة الإبداعية لدى الشباب مع الخبرات العملية للمصريين المتواجدين داخل البلاد وخارجها، وتنمية قدرات ومهارات الشباب أصحاب الأفكار الإبداعية الذين يرغبون في بدء أعمالهم التجارية وبحاجة إلى اكتساب المعرفة أو الخبرة اللازمة لإطلاق شركاتهم الناشئة.

ولفت إلى أن البرنامج تضمن تنظيم ورش عمل وجلسات تدريب فردية وشخصية لكل متدرب، تم تقديمها بواسطة مدربين معتمدين من الاتحاد الدولي للتدريب ICF حرصًا من المؤسسة بالشراكة مع المعهد على توفير شهادة احترافية مكملة للنظام التعليمي التقليدي في مصر.

جدير بالذكر أن“الشهادة الاحترافية في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي” يستهدف تطوير مهارات الشباب من مختلف المحافظات وتأهيلهم ليصبحوا رواد أعمال في العديد من المجالات، وتعريفهم بكيفية إطلاق مشروع جديد، ومفاهيم الإدارة المالية وكيفية جذب التمويل، فضلًا عن إدارة فرق العمل وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالابتكار الرقمي وريادة الأعمال.