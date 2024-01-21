القصير: زيادة التوعية بأهمية التحول لزراعة القصب بالشتلات

MENAFN - Al-Borsa News) كلَّف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات.

وقال وزير الزراعة، اليوم الأحد، إن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات، والزيارة التفقدية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس لمحطة شتلات قصب السكر بكوم أمبو، ضمن تفقده عددا من المشروعات المهمة بمحافظة أسوان.

موضوعاتوزير الخارجية يرأس وفد مصر باجتماع مجلس المشاركة مع الاتحاد الأوروبي القيود الجمركية تمنع وصول البضائع المصرية إلى أفريقيا ((الصناعات الهندسية)) تكثف جهودها لتوطين 70 منتجا محليًا

وأكد ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المزارعين، وتقديم الخدمات الإرشادية المتنوعة لهم، والتوصيات اللازمة، وتنفيذ المدارس الحقلية بالمحافظات المختلفة، وتكوين الفرق البحثية والإرشادية من المعاهد البحثية المتخصصة؛ لنشر ثقافة زراعة القصب بنظام الشتلات، وتعرف المزارعين على أهمية والفوائد التي تعود عليهم نتيجة هذا التحول.