مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق يشارك فى معرض الكتاب بـتشابه أسماء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يشارك الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق بكتابه“تشابه أسماء”.. سيرة روائية، عن سيرته الذاتية فى الدورة الجديدة من معرض الكتاب التى تنطلق يوم 25 يناير الجارى.
ويحكى الدكتور مختار خطاب فى كتابه التفاصيل والمواقف التى مر بها منذ طفولته حتى مراحل عمره المختلفة والمناصب التى تقلدها، وذلك باستخدام لغة أدبية راقية فى عرض كل ما مر به من أحداث صغيرة وكبيرة.
موضوعات متعلقة
رئيس“التخطيط القومي”: حريصون على توسيع الشراكات مع المجتمع المدني إعادة زرع ألغام بمحيط محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية شركات الأدوية العالمية ترفع أسعار 775 نوعاً في بداية عام 2024
ويعتبر الكتاب أقرب إلى رواية أدبية مكتملة المواقف والبناء منه إلى السير الذاتية، حيث لم يسعى الدكتور مختار خطاب فى كتابه“تشابه أسماء” إلى تجميل كل ما مر به فى حياته بل كان سعيه الأول نحو الحقيقة فى المواقف والأحداث وهو ما أكده شهود المواقف التى تم ذكرها فى أكثر من واقعة.
وكل فصل من الكتاب يصلح أن يكون كتابا قائما بذاته بفضل تتابع الأحداث وجرأتها وصدقها.
MENAFN21012024000202011048ID1107747489
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.