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مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق يشارك فى معرض الكتاب بـتشابه أسماء

1/21/2024 4:17:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يشارك الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق بكتابه“تشابه أسماء”.. سيرة روائية، عن سيرته الذاتية فى الدورة الجديدة من معرض الكتاب التى تنطلق يوم 25 يناير الجارى.

ويحكى الدكتور مختار خطاب فى كتابه التفاصيل والمواقف التى مر بها منذ طفولته حتى مراحل عمره المختلفة والمناصب التى تقلدها، وذلك باستخدام لغة أدبية راقية فى عرض كل ما مر به من أحداث صغيرة وكبيرة.

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ويعتبر الكتاب أقرب إلى رواية أدبية مكتملة المواقف والبناء منه إلى السير الذاتية، حيث لم يسعى الدكتور مختار خطاب فى كتابه“تشابه أسماء” إلى تجميل كل ما مر به فى حياته بل كان سعيه الأول نحو الحقيقة فى المواقف والأحداث وهو ما أكده شهود المواقف التى تم ذكرها فى أكثر من واقعة.

وكل فصل من الكتاب يصلح أن يكون كتابا قائما بذاته بفضل تتابع الأحداث وجرأتها وصدقها.

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