هيئة نيجيرية تحقق في تسرب نفطي من خط أنابيب لشركة شل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت هيئة لرصد تسرب النفط في نيجيريا وجماعة مدافعة عن البيئة إن خط أنابيب مملوكا لشركة تابعة لشركة“شل” العالمية في نيجيريا تسرب منه نفط خام في دلتا النيجر.
ويغذي خط أنابيب أوبولو أوجالي في ولاية ريفرز جنوب البلاد خط“ترانس نيجر” الذي يضخ 180 ألف برميل يوميا، وهو أحد خطين لتصدير خام بوني الخفيف.
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وكان خط الأنابيب قد استأنف العمليات هذا الشهر بعد إغلاقه للصيانة في ديسمبر.
ورصدت جماعات محلية التسرب أمس الجمعة وأبلغت به شركة شل المحدودة لتطوير النفط في نيجيريا والهيئة النيجيرية لرصد التسرب النفطي والاستجابة له.
وذكر أيمي إيكانيم رئيس الهيئة في ولاية ريفرز أن الهيئة تلقت بلاغا عن التسرب وستتوجه إلى الموقع غدا الأحد لإجراء تحقيق مشترك.
وتواجه شل على مدى سنوات عدة قضايا حول تسرب النفط في دلتا النيجر، وهي منطقة ينتشر فيها التلوث والصراع والفساد، وترتبط هذه المشكلات بقطاع النفط والغاز.
المصدر:
MENAFN21012024000202011048ID1107747486
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