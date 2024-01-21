هيئة نيجيرية تحقق في تسرب نفطي من خط أنابيب لشركة شل

MENAFN - Al-Borsa News) قالت هيئة لرصد تسرب النفط في نيجيريا وجماعة مدافعة عن البيئة إن خط أنابيب مملوكا لشركة تابعة لشركة“شل” العالمية في نيجيريا تسرب منه نفط خام في دلتا النيجر.

ويغذي خط أنابيب أوبولو أوجالي في ولاية ريفرز جنوب البلاد خط“ترانس نيجر” الذي يضخ 180 ألف برميل يوميا، وهو أحد خطين لتصدير خام بوني الخفيف.

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وكان خط الأنابيب قد استأنف العمليات هذا الشهر بعد إغلاقه للصيانة في ديسمبر.

ورصدت جماعات محلية التسرب أمس الجمعة وأبلغت به شركة شل المحدودة لتطوير النفط في نيجيريا والهيئة النيجيرية لرصد التسرب النفطي والاستجابة له.

وذكر أيمي إيكانيم رئيس الهيئة في ولاية ريفرز أن الهيئة تلقت بلاغا عن التسرب وستتوجه إلى الموقع غدا الأحد لإجراء تحقيق مشترك.

وتواجه شل على مدى سنوات عدة قضايا حول تسرب النفط في دلتا النيجر، وهي منطقة ينتشر فيها التلوث والصراع والفساد، وترتبط هذه المشكلات بقطاع النفط والغاز.





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