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مؤشر بورصة قطر يرتفع في مستهل التعاملات

1/21/2024 4:17:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم، بنحو 0.26%، ليبلغ مستوى 10345 نقطة، بدعم من خمسة قطاعات.

وأرجعت بيانات بورصة قطر، اليوم الأحد، ارتفاع أداء المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع الاتصالات الذي زاد بـ0.89%، وقطاع النقل بـ0.74%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.39%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.38% والقطاع العقاري بـ0.33%.

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وفي المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ0.01% وقطاع التأمين بـ1.02%.

وسجلت بورصة قطر تداولات بقيمة 165.936 مليون ريال، توزعت على 55.174 مليون سهم وبتنفيذ 5911 صفقة.

المصدر:

MENAFN21012024000202011048ID1107747485

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