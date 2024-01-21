مؤشر بورصة قطر يرتفع في مستهل التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم، بنحو 0.26%، ليبلغ مستوى 10345 نقطة، بدعم من خمسة قطاعات.

وأرجعت بيانات بورصة قطر، اليوم الأحد، ارتفاع أداء المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع الاتصالات الذي زاد بـ0.89%، وقطاع النقل بـ0.74%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.39%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.38% والقطاع العقاري بـ0.33%.

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وفي المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ0.01% وقطاع التأمين بـ1.02%.

وسجلت بورصة قطر تداولات بقيمة 165.936 مليون ريال، توزعت على 55.174 مليون سهم وبتنفيذ 5911 صفقة.

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