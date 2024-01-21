مؤشر بورصة قطر يرتفع في مستهل التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم، بنحو 0.26%، ليبلغ مستوى 10345 نقطة، بدعم من خمسة قطاعات.
وأرجعت بيانات بورصة قطر، اليوم الأحد، ارتفاع أداء المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع الاتصالات الذي زاد بـ0.89%، وقطاع النقل بـ0.74%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.39%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.38% والقطاع العقاري بـ0.33%.
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وفي المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ0.01% وقطاع التأمين بـ1.02%.
وسجلت بورصة قطر تداولات بقيمة 165.936 مليون ريال، توزعت على 55.174 مليون سهم وبتنفيذ 5911 صفقة.
المصدر:
MENAFN21012024000202011048ID1107747485
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