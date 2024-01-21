الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل مدينة قلقيلية
التاريخ
1/21/2024 4:14:02 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بنصب بوابة حديدية على مدخل مدينة قلقيلية.
وقالت مصادر محلية للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، لإعاقة حركة المواطنين من وإلى المدينة.
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