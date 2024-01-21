العرجا لــ PNN: خسائر القطاع السياحي في فلسطين جراء الحرب الاسرائيلية بلغت 250 مليون دولار

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قال رئيس جمعية الفنادق في فلسطين ألياس العرجا، بالرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتنا في سنة 2022، الى أننا أستطعنا تحسين قطاع السياحة في فلسطين وأرجاعه بعد إقناع السياح من خارج البلاد بالقدوم لفلسطين، لكن الحرب الاسرائيلية الشاملة على أبناء شعبنا الفلسطيني التي بدأت من 7 أكتوبر الماضي، أدت الى توقف السياحة.

وأشار العرجا في حديثه عبر برنامجنا الصباحي“صباحنا غير”، الذي يبث عبر تلفزيون PNN، أن بإمكان بعض الفنادق البدء بالعمل لكن مع السياح المحليين فقط، بينما السياح الوافدين من خارج البلاد صعب جداً قدومهم

نتيجة تخوف السياح من الحرب والقتل والمشاكل التي تحدث يوميا، بالإضافة الى توقف المطارات عن العمل، وتوقف عمل الفنادق. .





وأضاف أن بعض الفنادق تم اغلاقها وتوقفت عن العمل منذ الاسبوع الاول من الحرب، فبعضهم قاموا بإعطاء العمال معاشات لشهر وشهرين، ولكنهم لم يستيطعون تقديم المزيد من المعاشات لهم. بسبب قلة السياحة، مما عرقل من استمرار الانتاج والعمل بالنسبة للفندق والعاملين به فتم أغلاقها للتوفير على أنفسهم. والبعض الاخر من الفنادق خصصت جزء صغير لا يتعدى الـ 5% من الموظفين الذين يعملون بدوام جزئي. مضيفا أن نسبة العمال الذين يعملون في قطاع الفندقة حوالي 5 الاف عامل.

وأشار العرجا الى أن حوالي 8000 سائح من خارج البلاد كانوا يتوافدون يوميا الى الفنادق، مشيراً الى معدل الارباح التي كانت 50 دولار لليلة الواحدة، والتي تترواح قيمتها الكلية بمعدل 400 الف دولار يومياً.

وأوضح أن الخسائر قدرت بقيمة 40 مليون دولار على صعيد قطاع الفندقة في محافظة بيت لحم، من حيث الدخل والخدمات التصديرية التي كلها تعتبر سياحة وافدة، خلال ال 104 يوم في الحرب المستمرة على شعبنا في فلسطين ،(إلى حين اجراء هذه المقابلة).

أما على الصعيد السياحي ككل، قدرت الخسائر بقيمة 250 مليون دولار. والتي تشمل المطاعم والمترجمين والمواصلات وغيرها.موضحاً أن القطاع السياحي يشكل 9% من الدخل القومي الفسطيني، اما في محافظة بيت لحم يشكل حوالي 50%، وهي نسبة كبيرة جدا للمساعدة في اقتصاد البلد.

وقال بخصوص الأضرار على الجانب السياحي مقارنة بجائحة كورونا أن الوضع حينها كان أقل ضرراً ويعاني منه العالم أجمع ، بينما الوضع الحالي هو على الصعيد الفلسطيني أكثر بسبب الحرب الاسرائيلية.



ما أدى الى تحول السياحة لأوروبا وازديادها فيها، مخصصا الحج المسيحي الذي من المفروض قدومه الى بيت لحم ومدينة القدس، والذي حول وجهته إلى إيطاليا أو لورد أو فرنسا. والتي تعتبر أماكن سياحة ثانوية بالنسبة لفلسطين.

وأشار العرجا الى أن السياحة الفلسطينية بالرغم من تحديات الاحتلال، فهي لن تتوقف، مشيراً إلى أن

أجمل المناطق الاثرية والدينية كمسجد الاقصى، وكنيسة المهد، وكنيسة القيامة. موجودة فيها وهي أساس الديانات.وتعد برامج الترويج عامل مهم في إظهار أهميتها، والتي تجذب السياح خصيصا من الديانة المسيحية والاسلامية.



ويذكر أنه يوجد 10 فنادق قيد الانشاء حاليا تشمل 2500 غرفة فندقية، وأنه ما زال هناك مستثمرين في القطاع السياحي، لان فلسطين مكان مهم جدا

على الصعيد الديني، فهي لن تنقطع أبدا خصوصا السياح الوافدين لإداء الصلوات والطقوس الدينية في في كنيسة المهد، وفي المسجد الاقصى. لأنه لا يوجد منهم بديل أخر في العالم.

أما على صعيد الرفاهية يوجد عدة منتجعات لزيارتها للترفيه والتسلية، وتعد من أفضل المنتجعات السياحية في العالم.

وأكد العرجا أن القطاع السياحي وخصوصا الفنادق، هو أول قطاع اقتصادي يتدمر من أي خلل سياسي، ويعتبر من أصعب القطاعات التي يرجع فيها العمل بعد انتهاء الازمة وليس من السهل اعادة ترميمه.مضيفا أن وزارة السياحة بالاشتراك مع عدة أشخاص من القطاع الخاص توجهوا الى بريطانيا منذ فترة، وواجهوا صعوبات في الترويج لهم بالقدوم لفلسطين، لأن المعرض كان هدفه سياسي أكثر من سياحي.

وأختتم ألياس العرجا أن وزارة السياحة تحاول جاهدة أن تظل على تواصل مستمر بين المؤسسات السياحية في فلسطين والمؤسسات السياحية في الخارج، ويذكر أنه خلال الاسبوع القادم ستشارك أربع شركات من دولة فلسطين في معرض في مدريد بأسبانيا تشترك به 170 دولة، للتأكيد على استمرار التواصل مع هذه المؤسسات السياحية والترويج للسياحة الى فلسطين، بالاضافة للتأكيد على التواجد الفلسطيني في المعارض الدولية ، لكن النتائج ستأخذ مدة طويلة لتحقيق هذا الهدف السياحي وسيمتد الى 2025.