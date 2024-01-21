العرجا لــ PNN: خسائر القطاع السياحي في فلسطين جراء الحرب الاسرائيلية بلغت 250 مليون دولار

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- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- قال رئيس جمعية الفنادق في فلسطين ألياس العرجا، بالرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتنا في سنة 2022، الى أننا أستطعنا تحسين قطاع السياحة في فلسطين وأرجاعه بعد إقناع السياح من خارج البلاد بالقدوم لفلسطين، لكن الحرب الاسرائيلية الشاملة على أبناء شعبنا الفلسطيني التي بدأت من 7 أكتوبر الماضي، أدت الى توقف السياحة.
وأشار العرجا في حديثه عبر برنامجنا الصباحي“صباحنا غير”، الذي يبث عبر تلفزيون PNN، أن بإمكان بعض الفنادق البدء بالعمل لكن مع السياح المحليين فقط، بينما السياح الوافدين من خارج البلاد صعب جداً قدومهم
نتيجة تخوف السياح من الحرب والقتل والمشاكل التي تحدث يوميا، بالإضافة الى توقف المطارات عن العمل، وتوقف عمل الفنادق. .
وأضاف أن بعض الفنادق تم اغلاقها وتوقفت عن العمل منذ الاسبوع الاول من الحرب، فبعضهم قاموا بإعطاء العمال معاشات لشهر وشهرين، ولكنهم لم يستيطعون تقديم المزيد من المعاشات لهم. بسبب قلة السياحة، مما عرقل من استمرار الانتاج والعمل بالنسبة للفندق والعاملين به فتم أغلاقها للتوفير على أنفسهم. والبعض الاخر من الفنادق خصصت جزء صغير لا يتعدى الـ 5% من الموظفين الذين يعملون بدوام جزئي. مضيفا أن نسبة العمال الذين يعملون في قطاع الفندقة حوالي 5 الاف عامل.
وأشار العرجا الى أن حوالي 8000 سائح من خارج البلاد كانوا يتوافدون يوميا الى الفنادق، مشيراً الى معدل الارباح التي كانت 50 دولار لليلة الواحدة، والتي تترواح قيمتها الكلية بمعدل 400 الف دولار يومياً.
وأوضح أن الخسائر قدرت بقيمة 40 مليون دولار على صعيد قطاع الفندقة في محافظة بيت لحم، من حيث الدخل والخدمات التصديرية التي كلها تعتبر سياحة وافدة، خلال ال 104 يوم في الحرب المستمرة على شعبنا في فلسطين ،(إلى حين اجراء هذه المقابلة).
أما على الصعيد السياحي ككل، قدرت الخسائر بقيمة 250 مليون دولار. والتي تشمل المطاعم والمترجمين والمواصلات وغيرها.موضحاً أن القطاع السياحي يشكل 9% من الدخل القومي الفسطيني، اما في محافظة بيت لحم يشكل حوالي 50%، وهي نسبة كبيرة جدا للمساعدة في اقتصاد البلد.
وقال بخصوص الأضرار على الجانب السياحي مقارنة بجائحة كورونا أن الوضع حينها كان أقل ضرراً ويعاني منه العالم أجمع ، بينما الوضع الحالي هو على الصعيد الفلسطيني أكثر بسبب الحرب الاسرائيلية.
ما أدى الى تحول السياحة لأوروبا وازديادها فيها، مخصصا الحج المسيحي الذي من المفروض قدومه الى بيت لحم ومدينة القدس، والذي حول وجهته إلى إيطاليا أو لورد أو فرنسا. والتي تعتبر أماكن سياحة ثانوية بالنسبة لفلسطين.
وأشار العرجا الى أن السياحة الفلسطينية بالرغم من تحديات الاحتلال، فهي لن تتوقف، مشيراً إلى أن
أجمل المناطق الاثرية والدينية كمسجد الاقصى، وكنيسة المهد، وكنيسة القيامة. موجودة فيها وهي أساس الديانات.وتعد برامج الترويج عامل مهم في إظهار أهميتها، والتي تجذب السياح خصيصا من الديانة المسيحية والاسلامية.
ويذكر أنه يوجد 10 فنادق قيد الانشاء حاليا تشمل 2500 غرفة فندقية، وأنه ما زال هناك مستثمرين في القطاع السياحي، لان فلسطين مكان مهم جدا
على الصعيد الديني، فهي لن تنقطع أبدا خصوصا السياح الوافدين لإداء الصلوات والطقوس الدينية في في كنيسة المهد، وفي المسجد الاقصى. لأنه لا يوجد منهم بديل أخر في العالم.
أما على صعيد الرفاهية يوجد عدة منتجعات لزيارتها للترفيه والتسلية، وتعد من أفضل المنتجعات السياحية في العالم.
وأكد العرجا أن القطاع السياحي وخصوصا الفنادق، هو أول قطاع اقتصادي يتدمر من أي خلل سياسي، ويعتبر من أصعب القطاعات التي يرجع فيها العمل بعد انتهاء الازمة وليس من السهل اعادة ترميمه.مضيفا أن وزارة السياحة بالاشتراك مع عدة أشخاص من القطاع الخاص توجهوا الى بريطانيا منذ فترة، وواجهوا صعوبات في الترويج لهم بالقدوم لفلسطين، لأن المعرض كان هدفه سياسي أكثر من سياحي.
وأختتم ألياس العرجا أن وزارة السياحة تحاول جاهدة أن تظل على تواصل مستمر بين المؤسسات السياحية في فلسطين والمؤسسات السياحية في الخارج، ويذكر أنه خلال الاسبوع القادم ستشارك أربع شركات من دولة فلسطين في معرض في مدريد بأسبانيا تشترك به 170 دولة، للتأكيد على استمرار التواصل مع هذه المؤسسات السياحية والترويج للسياحة الى فلسطين، بالاضافة للتأكيد على التواجد الفلسطيني في المعارض الدولية ، لكن النتائج ستأخذ مدة طويلة لتحقيق هذا الهدف السياحي وسيمتد الى 2025.
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