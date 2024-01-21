تقرير: الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل بدأ يتآكل تدريجيًّا

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- كشف تقرير إخباري نشره موقع "بزنس إنسايدر" عن تراجع الدعم الأمريكي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مضيفًا أن الدعم الأمريكي "بدأ يتآكل تدريجيًّا"، خاصة في أروقة الكونغرس الأمريكي.

وبحسب التقرير، لم تعد المساعدات غير المشروطة لإسرائيل أمرًا مؤكدًا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي كما كانت في السابق، ويتزامن ذلك مع تشكيك بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في حرب إسرائيل على غزة والضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل مساعدات عسكرية واقتصادية منذ تأسيسها قبل 75 عامًا، وتبلغ قيمة هذه المساعدات في المجمل نحو 130 مليار دولار، بحسب وزارة الخارجية، وهو ما يجعل إسرائيل أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية في العالم.

ورغم أن دعم إسرائيل إلى الأبد كان أحد الأمور المؤكدة القليلة بين الحزبين في واشنطن، فإن حجم الدمار والموت في غزة أدى إلى موجة من التعاطف العالمي مع الفلسطينيين وانخفاض الدعم لإسرائيل؛ ما أدى إلى تغيير الحسابات السياسية.

وفي استطلاع للرأي نشرته مؤسسة "Morning Consult" الأسبوع الماضي، انخفضت نسبة الأشخاص الذين ينظرون إلى إسرائيل بشكل إيجابي على مستوى العالم بمتوسط 18.5 نقطة مئوية.

ووفقاً لمجلة "تايم"، انخفضت التصورات الإيجابية عن إسرائيل في 42 دولة من أصل 43 دولة شملها الاستطلاع.

وأكد تقرير "بزنس إنسايدر"، أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي على عدم الاستماع للنصائح الأمريكية، ورفض إمكانية قيام دولة فلسطينية بشكل مباشر، حتى مع دعم الرئيس الأمريكي علنًا لحل الدولتين، صعّب على الأخير تجاهل المشاعر المتغيرة، خاصة في عام الانتخابات.

ودفع ذلك الموقف عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى طلب تشريعات تمنع بايدن من نقل الأسلحة إلى إسرائيل دون موافقة الكونغرس، وتُجبر إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي لمواصلة تلقي المساعدات العسكرية الأمريكية.



