توسع شركة العاب Alatoys حضورها الدولي في رحاب عالم الطفولة بأفاق لا حدود

(MENAFN
- TimesNewswire ) الشركة الرائدة في تصنيع الألعاب Alatoys تُسعد الأطفال حول العالم من خلال ألعابها الخشبية ذات الجودة العالية والتربوية. بعد 13 عامًا من العمل، أصبحت الشركة الآن تصدّر منتجاتها إلى 6 دول وستوسّع قريبًا إلى الشرق الأوسط.
انطلق نشاط الشركة بناءً على فكرة الشركة المؤسس – أرتيوم غيناديفيتش ناؤوموف، الذي قرر أن يحقق حلماً لطالما راوده طفلاً صغيراً، وهو أن يجعل الأطفال في جميع أنحاء العالم أكثر سعادة، بفضل ألعاب التنمية الخشبية التعليمية المثيرة وزاهية الألوان، والمفعمة بدفء الشجر وبرقّة الأيدي التي تصنعها.
في عام 2010، وبالتعاون مع زوجته يانا ناؤوموفا، دشّن أرتيوم غيناديفيتش الخطوات الأولى لعملية تصنيع عائلية وصغيرة. وبعد مرور 13 عاماً من العمل باتت شركة“Alatoys” الشركة الأولى والرائدة في روسيا، بمجال تصنيع الألعاب الخشبية ذات الأهداف التربوية والتعليمية. ازدادت تشكيلة الألعاب حتى بلغت 600 لعبة – تنمية وتطوير للمهارات الحركية، والمنطق، والكلام، والخيال، والذاكرة، والتركيز والانتباه. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المصممون والقائمون على المشاريع ذات الصلة بتطوير عناصر جديدة كل شهر، لتحديث محتوى المجموعة المتنوّع.
من جانبه يلفت الشريك المؤسس للمصنع – أرتيوم ناؤوموف الانتباه إلى أنه “من المهم بالنسبة لنا أن نمنح السعادة للأطفال ولأولياء أمورهم، ليس فقط من خلال الاتجاهات الحديثة في الألعاب التربوية – التعليمية خشبية الصنع، ولكن أن نقدم أيضاً منتجات بأعلى جودة، لضمان السلامة للصغار والطمأنينة للكبار، إذ أننا نوفر المنتجات لكل ذوق ولكل فئة عُمرية”.
هذا ويُذكر أنه يتم تصدير منتجات“Alatoys” إلى 6 دول في العالم لسنوات عديدة: بيلاروسيا وأوكرانيا وأرمينيا وجورجيا وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية. وبفضل نشاط مجلس الأعمال الروسي – العربي، أحدث مؤسسو المصنع ثورة في التطوير، وقدموا مجموعة جديدة من الألعاب في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023.
نمت الفكرة الصغيرة لإنتاج الألعاب لتتجسد بمصنع كبير، يقوم بتصنيع ومن ثم تصدير المُنتجات التربوية – التعليمية خشبية الصنع إلى دول العالم. بكل تأكيد سيقدر كل طفل، بغض النظر عن سنّه وجنسه ومكان إقاماته، تنوّع الألعاب وألوانها الزاهية، وسحر هذه الألعاب التي يقدمها مصنع“Alatoys”.
جهات الاتصال
يوليا كولومينا، مدير العلاقات العامة في Alatoys
الهاتف: +7(908)656-52-52
البريد الإلكتروني: ...
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